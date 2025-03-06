從存款不到1萬到年收97萬 37歲單親媽押中這產業潛力

王薇妮意識到AI產業的潛力龐大，轉入谷歌研究大型語言模型的團隊，也為她開啟薪水不斷高升的職業生涯，圖為示意圖。（路透）

2021年，王薇妮（Venus Wang，音譯)正處於人生的十字路口：沒工作、現金存款不足一萬元，且剛離婚並是女兒的主要監護人。但她押注人工智慧(AI )產業的決定，讓她的收入短短幾年間增加兩倍，現在逼近100萬元。

現年37歲的王薇妮接受CNBC Make It採訪，表示離婚敲響「人生的警鐘」。她來自中國開封，2013年移居美國，在杜克大學攻讀商業管理碩士（MBA），2015年獲得學位後在西雅圖一家科技公司的硬體部門擔任採購經理，年薪六位數。

不過她2020年辭職、跟著丈夫搬到紐約。時值新冠疫情 爆發，她也計畫休息一年在家照顧女兒，卻在2021年結束了婚姻。當時她身上現金不到一萬元、退休帳戶裡只有約四萬元，突然之間生活巨變，使她意識到之前個人財務管理非常糟糕。

王薇妮隨後搬回舊金山灣區並重返職場，進入谷歌 (Google)當軟體品質和營運主管，年薪約為30萬元。然而工作近一年後，王女士感到停滯不前，她開始意識到努力及成長仍不足夠，「我的思維必須徹底改變，這不再只是我一個人的事情了，也是為了照顧我女兒的未來。」她將目光投向谷歌的AI技術，認識到其潛力和影響。2022年她轉入研究大型語言模型(LLM)的團隊，協助監督聊天機器人和AI助理等工具開發。

接下來的三年裡，王薇妮在AI部門擔任了三個不同的職務，並於2024年離開谷歌，加入一家新創公司，再約一年後轉到另一家大型科技公司。不斷學習及跳槽，幫助她在三年內將年收入(含股權和獎金)從30萬元增加到97萬元。