科技公司AI基建火 空汙等公衛代價高

數據中心運作需要大量能源，這些能源衍生的空氣汙染一直與癌症、氣喘及其他相關疾病息息相關。圖為亞馬遜在賓州貝威克興建數據中心(前方)，後面是薩斯奎漢納核電廠。(美聯社)

最新研究顯示，Google 等科技巨擘使用數據中心的頻率愈來愈高，過去五年可能讓美國付出逾50億元的公共衛生相關代價，凸顯興建人工智慧(AI)基礎設施帶來的危害日益增加。

英國金融時報報導，河濱加州大學 (UC Riverside)和加州理工學院(Caltech)的研究顯示，數據中心運作需要大量能源，這些能源衍生的空氣汙染一直與癌症、氣喘及其他相關疾病息息相關。研究估計，2023年治療與這類汙染有關疾病的成本為15億元，比一年前增加兩成，2019年以來總成本達到54億元。

數據中心大量消耗的電力通常來自會造成汙染的化石燃料，備用發電機的燃料往往也是會汙染空氣的柴油。不僅如此，晶片等硬體的廢棄物也可能釋出有害化學物質，衝擊環境。

河濱加州大學副教授任紹磊(Shaolei Ren)說：「和碳排放不同的是，數據中心在一個地區對健康帶來的危害，無法被其他地區的較清新空氣抵銷。」

Google可能是對健康危害最大的業者，2019至2023這五年帶來的健康成本估計26億元，微軟 以16億元居次，第三名是Meta(12億元)，這些企業的公共衛生相關成本都逐年上升。亞馬遜等其他業者未納入分析，原因是未公布為危害建立模型需要的重要數據。

研究顯示，由於數據中心位於西維吉尼亞或俄亥俄等地，它們所產生的健康影響對低收入家庭更大且不成比率。

針對研究結果，Google、Meta和微軟都宣稱備用發電機使用率低於研究預估水準。Google表示，這項研究高估健康成本，而且未把在營運據點周遭市場採購的乾淨能源納入考量。微軟則強調正專注於為該公司進駐的社區，創造巨大的區域經濟、社會和環境效益。