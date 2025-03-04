保險涵蓋減肥藥 但無法持續給付

肥胖治療藥物如Wegovy(右)和Zepbound(左)需求強烈，但許多雇主和保險公司正在縮減保險給付範圍，而聯邦醫療保險計畫Medicare也不支付減肥藥費用。(路透)

肥胖治療藥物的供應正在改善，但並不一定更容易獲取，許多雇主和保險公司正在縮減Wegovy和Zepbound的保險範圍，而聯邦醫療保險 計畫(Medicare，俗稱紅藍卡)並不給付減肥藥。

即使是減價後的藥價，每個月仍可能高達數百元，許多人難以自行負擔藥費。

在美國醫療體系中，保險涵蓋範圍的複雜性並不罕見，但對於肥胖治療藥物來說，問題更嚴重，因為有一大部分的人口，可能有資格獲取減肥藥，而病患必須持續用藥保持體重。

Robert Wood Johnson Foundation資深政策顧問凱瑟琳·漢普史戴德(Katherine Hempstead)表示：「現在有許多人想要獲得藥物，但無法取得。」

諮詢公司Mercer的數據顯示，去年美國擁有500名以上員工的公司中，有44%的保險涵蓋減肥藥，規模更大的公司更普遍。

十幾個由政府資助的低收入 戶聯邦醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)，也負擔減肥藥。但是市場上很少有保險公司的個人保險涵蓋減肥藥，還有一些保險計畫的保險範圍有限制，例如要求事先授權和預先批核。

聯邦醫療保險(Medicare)不涵蓋減肥藥的問題也令人擔憂，尤其是從雇主資助保險轉移為政府資助計畫的退休人士。

費城保險公司Independence Blue Cross今年開始停止為部分客戶給付單純作為減重用途的藥物，該公司擔心若持續給付，他們必須提高所有客戶的保險費。

成本也成為西維吉尼亞州 、北卡羅來納政府終止相似計畫的因素。

范德比大學(Vanderbilt University)研究員史塔西·杜塞琴娜(Stacie Dusetzina)擔憂，提供相關保險的雇主還能堅持多久，現在這些藥物不再短缺，「這可能使支出激增」。

製藥公司宣揚，這些藥物可以改善患者的健康、預防心臟病發、中風等嚴重的疾病。但專家指出，雇主或保險公司未必能從中獲益，因為有人可能會換工作或保險公司。