娘子軍太空旅行 貝佐斯未婚妻率隊 凱蒂佩芮同行

新謝帕德號第31次任務的歷史性組員：(上排左起)愛莎·波伊、凱瑞安·芙琳、蓋兒·金恩；(下排左起)阿曼達‧阮、凱蒂佩芮、蘿倫·桑契斯。(美聯社)

藍源(Blue Origin)太空公司2月27日宣布，該公司下一趟太空之旅將搭載史上首次全部由女性組成的乘員，預定今年春天發射升空。

這支娘子軍是由藍源創辦人貝佐斯 的未婚妻蘿倫·桑契斯(Lauren Sánchez)率領，其餘五人都是由她親手挑選並邀請，包括流行歌星凱蒂佩芮(Katy Perry)、知名記者蓋兒·金恩(Gayle King)、NASA火箭科學家愛莎·波伊(Aisha Bowe)、太空生物學家兼民權倡議者阿曼達‧阮(Amanda Nguyen)以及製片人凱瑞安·芙琳(Kerianne Flynn)。

藍源新聞稿指出，桑契斯很榮幸可以「率領一小隊探險家上太空，這個任務將挑戰她們觀看地球的視野，讓她們更有能力分享自己的故事，創造出長久的影響力，鼓舞未來世代。」

目前擔任CBS「早晨」節目主持人的金恩年已70，得知要上太空後，表示這是難以言喻的感受，好比「即將要生產嬰兒」的那一刻，既害怕又興奮。

她說，上太空並不是她的夢想，因此在答應參加這趟全女性太空旅行之前，先和子女們及好友歐普拉 (Oprah Winfrey)商量過，孩子好友都同意，她才答應。

桑契斯表示原先以為最可能拒絕的人都願意參加後，於是在Instagram平台上宣告這「最令人興奮不已」的消息，歡迎這群「無畏無懼的探險家」結隊同行，相信這些各路好手，將因為從非凡的視角看到「我們美麗的地球」，講出不一樣的故事。

六人將搭乘新謝帕德號火箭(New Shepard)衝向距離地面約66哩的太空邊緣，短暫體驗一下無重力狀態，再重返地面。新謝帕德號火箭已發射過30次，10趟載人任務的52乘客包中括貝佐斯本人，以及「星際爭霸戰」系列影集和電影的主角威廉沙特納(William Shatner)。 為紀念美國第一位太空人亞倫·謝帕德而命名的新謝帕德號火箭，今年春天將搭載6名全女性組員前往太空邊緣。(路透)

藍源公司指出，自1963年前蘇聯女太空人 特瑞許柯娃(Valentina Tereshkova)成為第一位上太空的女性以來，人類太空船還沒有搭載過全女性組員的紀錄。

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