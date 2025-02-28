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麻州沙灘侵蝕危機 濱海豪宅提前拆除

編譯陳韻涵／綜合報導
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這棟價值500多萬元的豪宅，由於海平面上升及沙灘侵蝕嚴重而搖搖欲墜，最後難逃拆除命運。(美聯社)
這棟價值500多萬元的豪宅，由於海平面上升及沙灘侵蝕嚴重而搖搖欲墜，最後難逃拆除命運。(美聯社)

麻州鱈魚角灣(Cape Cod Bay)瀕臨沙灘侵蝕與墜海危機的豪宅已提前拆除，建築廢棄物以卡車運走，化解當地城鎮官員、養殖漁業和環保人士的憂慮。

美聯社報導，這棟建於沙灘上的豪宅價值500多萬元，由於海平面上升及沙灘侵蝕嚴重，占地5100平方呎的建築可能在三年內倒塌墜入鱈魚角灣，威脅不遠處的韋爾弗利特港(Wellfleet Harbor)牡蠣養殖場，但相關拆除爭議讓這棟混凝土建築在25呎高的沙灘上，看似搖搖欲墜長達數月。

重型機具2月24日終於進場，卡車載走一車又一車的廢棄物；豪宅主體截至25日僅剩下混凝土結構和一個煙囪，現場另有一台發電機。

韋爾弗利特環境委員會委員柯布勒(John Cobler)說：「一方面很可惜，那是一棟漂亮的房子，且已成為著名地標；另一方面，我很慶幸它消失，讓我們的城鎮和環境如釋重負。」

柯布勒表示，該房子的業主、紐約律師博諾米(John Bonomi)的律師團上周向該鎮申請拆除房屋。

這座房子建於2010年，原屋主2018年向該鎮申請建造海堤盼改善侵蝕風化的情況，但環境委員會駁回原屋主的申請，除了考量海堤對當地生態與環境的影響之外，也質疑建造海堤能否挽救這棟建築物。 

博諾米2019年以550萬元的價格買下這棟房子，但風蝕與沙地流失的情況加劇；韋爾弗利特當局去年一項報告估計，這棟房子會在三年內崩落海岸，危及附近韋爾弗利特港的牡蠣養殖業。

環境委員會遂要求博諾米制定拆房計畫，就在預訂拆除前一周，強風狂襲鱈魚角灣三天，讓更多混凝土鋼筋柱外露。

博諾米的律師上月表示，這棟房子已賣給一間廢物利用公司，該公司不會負擔拆除費用，但該鎮的資源保護代理人指出，無紀錄顯示契約轉讓，25日的紀錄檢查也沒有銷售異動。

麻州鱈魚角灣一棟瀕臨沙灘侵蝕與墜海危機的豪宅24日起拆除，建築廢棄物以卡車運走，...
麻州鱈魚角灣一棟瀕臨沙灘侵蝕與墜海危機的豪宅24日起拆除，建築廢棄物以卡車運走，化解當地城鎮官員、養殖漁業和環保人士的憂慮。(美聯社)

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