婚禮上有小孩哭鬧家長堅持留場 新娘怒：人生最重要一刻被毀了

德州女演員Claire Kendall Taetz的婚禮上有一名幼童不斷哭鬧，讓她和其他賓客在過程中不斷分心。(翻攝electrocutednuggets@TikTok)

為了不讓自己人生中最重要的一刻被破壞，「禁止兒童參加婚禮」近年來蔚為風潮，但也惹怒不少父母親。德州 的女演員克萊兒（Claire Kendall Taetz）的婚禮影片在網路瘋傳，因為交換誓詞時，台下一名幼童不斷尖叫吵鬧，讓新娘頻頻往台下瞪眼，也讓她在事後大嘆在台上無法專心，人生中最浪漫的一刻都被毀了。

紐約郵報（New York Post）報導，25歲的克萊兒和男友約書亞（Joshua Joe）去年10月在沃斯堡（Forth Worth）結婚，兩人的婚禮卻被幼童哭鬧聲干擾，讓新娘和伴娘伴郎在典禮過程都忍不住一直往台下看，當天的影片累積超過3百萬次瀏覽。

克萊兒說，她的婚禮原本設定除了新人的姪甥，沒有其他小孩參加，但當她入場踏上紅毯時，她就聽到小孩在發脾氣哭鬧，她起初很同情小孩，認為幼童都有狀況不好的時候，並希望小孩的父母親可以暫時帶他離場，讓新人在祥和的氣氛中交換誓詞。

沒想到小孩一直待在場內也持續哭鬧，讓台上的克萊兒不斷分心斜眼往台下看，希望干擾能中止，其他賓客也東張西望尋找聲音來源。克萊兒說她當下很困惑，努力集中精神在典禮上，約書亞也一直轉頭看台下。

克萊兒說，她一直處於緊張狀態，哭聲讓她分心，也讓她覺得不被尊重，她還用眼神示意台下的母親幫忙，她的母親請孩子的父親暫時離開，對方離開沒幾分鐘就又回來了，他身邊的幾位賓客請他再帶孩子離開，那位父親卻拒絕，理由是他開了十小時的車來參加婚禮。

克萊兒說，這不是孩子的錯，是他父親的錯，他沒有適時帶小孩離開，讓她人生中的重要時刻被破壞了，孩子的情緒和表現無法預測，但幫小孩調整情緒是父母的責任。

三分半鐘的交換誓詞完整版影片可以清楚聽到小孩在過程中不停吵鬧，許多網友留言表達對克萊兒的同情及對那位父親的怒火。有人說她會低聲請主持人請對方先離開，也有人批評那位父親厚臉皮，還有人說若她是新娘，她會停止典禮並轉身怒瞪那位父親，直到他帶小孩離開。

因為這次經歷，克萊兒建議其他準新人的婚禮只讓成年人參加，她說她愛家族裡所有孩子，也和小孩一起工作過，但在婚禮上重點不是喜不喜歡小孩，而是他們的父母能不能控制他們，「每個人都會跟妳說他的小孩會表現很好，但妳只會慶幸妳堅持婚禮小孩不能參與」。