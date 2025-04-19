我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國稅局代理局長沙普利15日才剛獲川普總統任命，18日即遭撤換。(美聯社)
國稅局代理局長沙普利15日才剛獲川普總統任命，18日即遭撤換。(美聯社)

國稅局代理局長沙普利(Gary Shapley)15日才剛獲川普總統任命，18日卻傳出被撤換。紐約時報報導，知情人士透露，這項人事異動，涉及主導政府效率部(DOGE)的億萬富翁馬斯克與財政部長貝森特(Scott Bessent)之間的「宮鬥」。

紐時指出，DOGE透過白宮管道推動沙普利任命案，事先並未與貝森特討論或徵得他同意。貝森特為此向川普抱怨，指國稅局直接向財政部匯報工作，馬斯克卻繞過他，他對沙普利任命案毫不知情。於是，貝森特獲川普許可，撤銷了沙普利的任命。國稅局新任代理局長，預計將由財政部副部長福肯德(Michael Faulkender)兼任。

川普上任總統不到三個月，國稅局代理局長已多次換人。他提名的國稅局長人選，前國會議員龍恩(Billy Long)任命案仍在等待參院批准。

國稅局代理局長三天內換人的敏感人事衝突，是馬斯克對川普政府影響力引起高層官員反彈的最新例證；國稅局的動盪處境也因此更加惡化。國稅局最近承受川普主張撤銷哈佛大學免稅地位的壓力，由於此舉是將國稅局角色政治化，不少現任和前任官員深感不安。

沙普利長期在國稅局任職，曾因公開指出司法部對杭特拜登的逃稅調查進展緩慢，受到保守派稱讚。沙普利之前的國稅局代理局長是克勞斯(Melanie Krause)，她在財政部同意使用國稅局數據資料，協助移民海關執法局驅逐非法移民後請辭。

馬斯克和貝森特的不和在17日深夜公開浮上檯面。右翼陰謀論者蘿拉‧盧默(Laura Loomer)在社媒X平台發文指責貝森特稍早曾會見一名「仇視川普者」，她質疑貝森特是否支持川普，並稱這是「審查失敗」。馬斯克在貼文下回應：「令人不安」。

針對媒體提問，白宮發言人李維特(Karoline Leavitt)表示，「川普總統組建了一支對於影響我國議題充滿熱情的團隊，分歧是任何健康政策制定過程中的正常現象，大家都是在為總統效力」。

國稅局 川普 馬斯克

上一則

大紐約區華人教育基金會獎學金 申請開跑

下一則

選校指南、青少年心理危機…「育才特刊」20日隨報贈閱

延伸閱讀

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄

川普再施壓 要哈佛交出每一筆外國資助紀錄
馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台

馬斯克、貝森特宮鬥 國稅局代局長3天下台
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

施凱爾與川普通話談英美貿易 關注烏克蘭伊朗情勢

熱門新聞

麻州劍橋市近日爆出一起高級應召案，震撼當地政商界。示意圖／AI生成

高檔妓院藏身哈佛大學旁「1小時600元」恩客全大咖

2025-04-13 11:35
佛州州立大學校園槍擊案，執法人員進入校園。路透

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

2025-04-17 16:43
科技富豪馬斯克和兒子「小X」（X Æ A-Xii）。美聯社

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

2025-04-18 16:24
（取自X）

加州規模5.2地震 聖地牙哥東北餘震連連

2025-04-14 13:40
選民經常把白卡視為低收入孕婦、身心障礙民眾的一張「安全網」。美聯社

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

2025-04-15 10:24
專門生產教育玩具的學習資源公司執行長沃登伯格說，關稅調升至驚人的145%，感覺就像世界末日。(美聯社)

美商：145%關稅像末日降臨 中國進口商品可能完蛋

2025-04-12 14:21

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明