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川普逃稅案 伊凡卡批檢方「政治打手」 間接證實紐時報導屬實

編譯陳韻涵／綜合20日電
川普總統女兒、白宮資深顧問伊凡卡推文稱，紐約州檢方對父親企業交易的調查有如「騷擾」。(美聯社)
川普總統女兒、白宮資深顧問伊凡卡推文稱，紐約州檢方對父親企業交易的調查有如「騷擾」。(美聯社)

川普總統女兒、白宮資深顧問伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)19日推文回應紐約州檢方對父親企業交易的調查堪比「騷擾」(harassment)，間接證實紐約時報對於川普減稅涉及她的報導。

「這是簡而明瞭的騷擾」，伊凡卡推文附上紐時攸關川普集團(Trump Organization)近期收到傳票的報導網址寫道，「紐約市民主黨的騷擾100%受政治、宣傳及憤怒驅使，他們明知道這裡沒有任何稅務利益，這些政治人物簡直鐵石心腸。」

隨著川普待在白宮的日子指日可數，伊凡卡的推文可能暗示川普家庭即將面臨州檢的各項調查。

川普2019年起便遭紐約兩位獨立檢察官徹查其財務狀況，其中一場官司由曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus Vance)領導，最初聚焦川普集團支付三級片豔星風暴‧丹尼爾斯(Stormy Daniels)的封口費；另一場官司則由紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)主導，此案由川普前私人律師柯恩(Michael Cohen)作證，指控川普誇大財富以獲取貸款。

紐時19日引述知情人士說法報導，稱川普的稅收減免資料中，包括給伊凡卡的顧問費，而川普集團近幾周因為兩起調查而收到傳票。

伊凡卡‧川普形容調查是政治打手行徑，萬斯和詹樂霞都是民主黨人。

川普2010年到2018年間，申報減免2600萬元顧問費用，對象並未列名；部分給予伊凡卡的費用則為74萬7622元。

紐時報導，伊凡卡因為是該顧問公司的共同擁有者，而獲取相關費用，但伊凡卡本人並非調查的重點。

紐時報導的內容根據川普數十年前的稅務紀錄，指稱川普連年回報公司虧損，以規避聯邦所得稅。

紐時指出，川普2016年僅繳750元聯邦稅，過去15年來未繳過聯邦所得稅。

川普痛批紐時報導不實，稱他多年來「預繳」數千萬元稅款，但拒絕公布稅務申報紀錄，僅表示國稅局還在計算。

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