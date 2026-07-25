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502名新生拖欠學費 霍華德大學一口氣取消入學資格掀波

編譯俞仲慈／綜合報導
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華府的霍華大學數百名新生因未在開學前繳清學費，而被取消入學資格。(美聯社)
華府的霍華大學數百名新生因未在開學前繳清學費，而被取消入學資格。(美聯社)

全美知名高等學府霍華德大學(Howard University)在開學前數周，以電郵通知502名新生因拖欠學費，已被取消入學資格，引起軒然大波。

據美聯社報導，田納西州17歲高中畢業生邁爾斯(A'Zariah Miles)原本滿心歡喜期待8月17日開學，不料竟收到校方取消入學資格的通知，讓她欲哭無淚：「大家宿舍都訂滿，或者我因為時間太晚或錯過新生入學講習而無法入學，我一直對霍華德大學懷抱希望，但距離開學時間真的不多，我也不想休學一年。」

邁爾斯母親坎卓拉(Kendra Miles)坦承因拖欠學費金額過高，被校方拒絕申請分期付款：「我幾乎給所有人發了郵件，我向導師發了郵件，他卻回覆說，這不是疏失，他們也無能為力。」

來自亞特蘭大的17歲莎妮亞·柯林斯(Saniah Collins)也是被校方取消入學資格的新生，但她仍不放棄希望：「整個高三、整個暑假，我都在努力申請獎學金，我們力求做到萬無一失，確保一切都在掌控之中。」

報導指出，霍華德大學今年三月起透過電郵發放新生入學指示，明確告知新生註冊條件、學費繳清截止日等具體內容，但仍有不少新生未能繳清學費、完成註冊手續，因此校方向「502名大學新生」發出取消入學資格通知書。

霍華德大學是全美約100所歷史悠久的傳統非裔高等學府(HBCU)之一，去年秋季大學部入學新生平均一年學費約3萬8000元、外加住宿費約1萬3600元，對於中產家庭而言是一筆不小支出，因此不少新生會申請獎學金以致拖延繳清學費。

升學顧問「獎學金大學媽媽有限責任公司」(The Scholarship College Mama LLC)負責人米肯斯(Laverne Mickens)表示，連日來收到400多封求救郵件，並強調：「大家都很失望，家長們都在問，你能幫幫我們嗎？霍華德大學取消我們的入學資格。」

羅格斯大學(Rutgers University)高等教育專家葛斯曼(Marybeth Gasman)對於霍華德大學片面做法不以為然表示：「如果涉及500多名學生，換作我不會在一天之內完成這項工作。」並強調：「我會認真核查每一位學生入學資格，現在他們不得不重新來過。」

精華 FAQ

  • 校方指出，這些新生未能在規定期限前繳清學費或完成註冊手續，因此依照早先發出的入學指示，取消他們的入學資格。

  • 不少學生原本已安排宿舍、等待開學，卻在最後關頭接到通知；家長則因學費負擔沉重、獎學金申請延誤或分期付款受阻而陷入困境。

  • 升學顧問與高等教育專家認為，面對超過500名學生的情況，校方不應在短時間內片面取消資格，應逐一核查並給予更細緻的協助。

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