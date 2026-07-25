大學獎學金要繳稅？秋季學期開學前先搞懂

圖為哈佛大學校園。（美聯社）

秋季學期即將開學，如果你家中有人獲得獎學金或其他經濟資助，那麼恭喜你。但在此之前，有一個重要問題你需要先搞清楚，那就是這些資助是否需要繳稅。不過這問題複雜的程度，似乎需要個博士學位才能弄清楚。

美國會計師協會(American Institute of CPAs)主席海勒(Lisa Heller)指出：「學生和家長很難分辨哪些財務援助需要繳稅，哪些不需要繳稅。」

對於許多富裕家庭來說，應稅與免稅的區別至關重要，因為學生可能需要按照父母的稅率而不是自己的稅率繳納應稅助學金的稅款。這是由於「兒童稅」(kiddie tax)造成的。

此外，如果學生被父母列為被扶養人，他們的標準扣除額可能很低。另外，每位學生用於支付大學學費，最高2500元的美國機會稅抵免(American Opportunity Tax Credit)，則可能不適用於此，因為對已婚聯合報稅 (Married Filing Jointly)者，該抵免額會在年收入超過16萬元時開始逐步減少。

如果你獲得了獎學金和其他資助的好消息，但卻遇上了複雜稅務問題，以下幾點將能幫助你：

了解哪些資助免稅 哪些需要繳稅

假設學校符合國稅局970號出版物中所述的法律要求，獎學金、助學金、研究金和某些免稅款項用於支付學費時通常免稅。用於支付「必要」的費用、書籍、用品和設備時，這些資金也可能免稅。

了解1098-T表格的適用範圍

1098-T表格第 1 欄列出了由學校或代表學生支付的合格學費和費用；表格第 5 欄列出了學校以及一些第三方提供給學生的獎學金或助學金金額。但要注意，1098-T表格通常不會單獨列出獎學金或相關資金中哪些部分需要繳稅。

謹慎安排付款時間

一般來說，最好應盡量使獎學金或其他經濟援助與相關費用發生的課稅年度相符。

協調好資助和529計畫的提款 以最大限度地減少稅負

許多家長會將子女的大學教育費用，存入享有稅收優惠的529教育儲蓄帳戶，當用於支付符合規定的教育支出時，提取資金無需繳稅，而且相關規定通常比獎學金和助學金的規定更為寬鬆。

別擔心國稅局的執法行動

如果你對這些複雜的規則感到困惑，請不要驚慌。國稅局鮮少在這個領域強制執行稅法。只要納稅人盡合理努力遵守法律並妥善保存紀錄，就無需擔心。