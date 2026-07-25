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喬州高中濫射4死9傷案 青少年槍手恐囚終身

記者胡玉立／綜合報導
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2024年9月犯下喬治亞州阿帕拉契高中4死9傷嚴重校園槍擊案的青少年槍手格雷(C...
2024年9月犯下喬治亞州阿帕拉契高中4死9傷嚴重校園槍擊案的青少年槍手格雷(Colt Gray)，24日承認犯下包括謀殺在內的全部55項控罪。(美聯社)

2024年9月在喬治亞州阿帕拉契高中(Apalachee High School)開槍濫射造成4死9傷的嚴重校園慘案的青少年槍手格雷(Colt Gray)，24日承認犯下包括謀殺在內的全部55項控罪。格雷認罪但並未與檢方達成認罪協議。謀殺罪最低刑罰是終身監禁；法官將在聽取受害者陳述、證據及控辯雙方總結後，決定格雷是否符合假釋條件。

格雷在案發當時年僅14歲，但以成年人身分遭起訴。原本他對所有指控不認罪，訂10月中旬開庭受審。24日，巴羅郡(Barrow County)高等法院法官普里姆(Nicholas Primm)詢問格雷，確保他理解認罪後果並自願認罪；格雷每次都回答：「是的，法官大人」。

此案造成兩名學生和兩名教師死亡，8名學生和1名教師受傷。罹難者家屬和中槍學生發表聲明表達憤怒悲痛，大多數人要求法官判處格雷終身監禁，不得假釋。

格雷的父親科林‧格雷(Colin Gray)因明知兒子精神狀況惡化，卻將槍枝作為聖誕禮物送給兒子並允許他接觸槍枝彈藥，3月已被判二級謀殺罪及過失殺人罪成立；成為家長為子女犯下槍擊案負起連帶刑責的最新案例；他的量刑將在下周確定。

在法庭上，多位受害者及家屬陳述自身心情。罹難學生梅森的母親薛默霍恩(Breanna Schermerhorn)表示，她永遠不會原諒格雷；「這些決定全是他自己做出。梅森本應擁有美好未來，格雷卻奪走了梅森和所有愛他的人的一切。」阿巴拉契亞高中校長雷伯格(Jessica Rehberg)表示，格雷的殘忍行徑理應受到「最嚴厲懲罰」。

聽證預計持續至下周。法院文件顯示，格雷的辯護律師計畫傳喚一名心理學者、格雷被關押的少年拘留中心輔導員以及他的祖母出庭作證。

調查人員認為格雷精心策畫了這起槍擊案。檢方指稱，調查人員在格雷臥室發現了一個供奉克魯茲(Nikolaus Cruz)的牌位；克魯茲是2018年佛州帕克蘭（Parkland）斯通曼道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）校園槍擊案兇手，該案造成17死17傷。

精華 FAQ

  • 槍手格雷在法庭上承認包括謀殺在內的全部55項控罪，但並未與檢方達成認罪協議，接下來將由法官決定刑度與是否可假釋。

  • 案件共造成2名學生與2名教師死亡，另有8名學生和1名教師受傷。多名家屬與學生發聲表達憤怒與悲痛，並要求判處終身監禁不得假釋。

  • 格雷父親科林明知兒子狀況惡化，仍送槍給他並允許接觸彈藥，因此已被判二級謀殺與過失殺人罪成立。下周將再確定他的量刑。

槍擊 喬治亞州 阿帕拉契高中 斯通曼道格拉斯高中 佛州

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