CDC：美上半年麻疹病例已2318起 創35年新高

CDC公布，今年上半年麻疹病例逾2300宗，已超過去年全年統計，創35年新高。（美聯社）

疾病防治中心（CDC ）發布最新數據顯示，截至23日，全國已記錄2318起麻疹病例；盡管現在才7月下旬，數字卻已超過去年全年紀錄2289例，創下1991年迄今35年來最嚴重麻疹疫情紀錄。

美墨是否已非「無麻疹國家」 待11月確認

美聯社報導，在南卡羅來納州 、猶他州和亞利桑那州出現的大規模疫情，導致各該州數以百計州民患病，其他州也出現小規模聚集性病例。國際衛生官員11月將開會確定美國和墨西哥是否已失去無麻疹國家地位。

美國2000年曾透過維持高疫苗 接種率，消除本土麻疹傳播；但近年全國疫苗接種率下降，低於預防疫情所需的95%覆蓋率，美國麻疹病例持續攀升。而且，有些人患病後並未尋求治療，疫情傳播範圍無法準確判斷，官方統計數據並不完整。

猶他州與麻疹抗爭一年多；據該州衛生部門稱，這段期間已有逾700人感染。州流行病學家諾倫(Leisha Nolen)表示，專家依靠數學建模和基因分析顯示，猶他州和亞利桑那州交界處的大規模疫情可能是目前已知規模的三到四倍。

南卡羅來納州的情況更複雜；該州正經歷35年來最大規模疫情。該州衛生部門表示，總數997例可能被低估。

德州的研究人員仍在努力估計該州去年的麻疹疫情規模；初步研究結果顯示，實際病例數可能幾乎是已知762例的兩倍。

參與分析的科羅拉多大學博爾德分校(University of Colorado Boulder)數學流行病學家帕斯科(Rémy Pasco)表示，病例數被低估不令人意外；健康專家認為，若社區疫苗接種率未達95%，一旦感染麻疹，「幾乎就沒辦法做什麼了」。

德州首席流行病學家謝蒂(Varun Shetty)表示，「呈報出來的病例數幾乎總是低估實際情況；這取決人們是否願意接受檢測、以及與醫療機構和公共衛生部門分享信息。」

由於許多人沒有接種疫苗，謝蒂預計麻疹病例或疫情將持續出現。他說：「提高疫苗接種率至關重要。」

已退休的前匹茲堡大學公共衛生學院公共衛生動力學實驗室主任羅伯茨(Mark Roberts)表示，他最擔心所謂「無辜旁觀者」；研究顯示，疫情爆發初期，無法接種疫苗的人群如嬰幼兒、免疫系統較弱者，將首當其衝。