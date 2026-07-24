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生菜環孢子蟲疫情 蔓延伊利諾、堪薩斯、奧克拉荷馬、賓州

編譯彭馨儀／即時報導
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顯微鏡下的環孢子蟲，常因農作物使用受糞便汙染的水灌溉或洗滌而傳播。(美聯社)
顯微鏡下的環孢子蟲，常因農作物使用受糞便汙染的水灌溉或洗滌而傳播。(美聯社)

與生菜絲相關的寄生蟲腹瀉疫情持續蔓延，官方指出又有四個州淪陷，美國公衛史上最大規模環孢子蟲(Cyclospora)疫情範圍進一步擴大。

美聯社報導，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，這波最早與百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)相關的疫情，在伊利諾、堪薩斯、奧克拉荷馬及賓州出現新病例。此前CDC調查僅涵蓋印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄與西維吉尼亞等五州。

目前，CDC、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)及各州衛生官員正追蹤生菜供應鏈，並訪談民眾發病前二周的飲食。

截至目前，與塔可鐘生菜相關病例累計1947例，至少98人住院，尚無死亡報告。鑑於並非所有人通報，官方估計實際患病人數更高。

FDA官員本周稍早指出，調查焦點依然鎖定加州泰勒農場(Taylor Farms)，認為其供應的生菜是主要感染源頭。泰勒農場上周已宣布召回產自墨西哥中部地區的結球萵苣(iceberg lettuce，即俗稱西生菜)。

此外，FDA23日透露正同步調查另一起72人感染的環孢子蟲疫情，目前監管機構尚未確定該起疫情與何種產品相關。

全美環孢子蟲病例已創下歷史新高。自5月1日以來，CDC已收到超過4100例確診，並在41州調查超過7400例疑似病例。聯邦官員提醒，不排除還有其他品牌、餐廳、零售商或分銷管道涉入其中。

墨西哥衛生官員23日聲明表示，經檢查泰勒農場位於瓜納華托州(Guanajuato)的工廠，並採集10份結球萵苣及4份水質樣本分析，均未檢出環孢子蟲。

環孢子蟲是一種微小寄生蟲，常因農作物使用受糞便汙染的水灌溉或清洗而傳播。CDC警告，人體誤食後會引發腸道疾病，環孢子蟲病潛伏期為1周，症狀包括頻繁水瀉、食欲不振、腹痛及低燒，若不治療可能持續數周至數月。FDA建議民眾或餐飲業者若疑有受汙染生菜應立即丟棄，並徹底清潔消毒儲存容器。

精華 FAQ

  • CDC指出，疫情在原有5州之外，又在伊利諾、堪薩斯、奧克拉荷馬與賓州出現新病例，使調查範圍進一步擴大。

  • 截至目前，相關病例累計1947例，至少98人住院，尚未出現死亡通報。官員也提醒，實際感染人數可能高於通報數。

  • CDC、FDA與各州衛生單位正追查生菜供應鏈並訪談患者飲食史，FDA也鎖定泰勒農場，同時建議疑似受汙染生菜應立即丟棄並徹底清潔消毒。

賓州 疫情 CDC

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