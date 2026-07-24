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NYU教授王虹獲菲爾茲獎 校長祝賀：當今最卓越數學頭腦之一

記者劉梓祁／紐約報導
NYU教授華裔王虹獲菲爾茲獎，校長祝賀「當今最卓越數學頭腦之一」。(取材自NYU...
NYU教授華裔王虹獲菲爾茲獎，校長祝賀「當今最卓越數學頭腦之一」。(取材自NYU官網)

紐約大學(NYU)23日宣布，該校科朗數學、計算與數據科學學院(Courant Institute)華裔教授王虹(Hong Wang)，當天在費城舉行的2026年國際數學家大會(International Congress of Mathematicians)開幕式上獲頒數學界最高榮譽─菲爾茲獎(Fields Medal)，成為首位獲此殊榮的紐約大學在職教授，也是菲爾茲獎歷來第三位女性得主。

紐約大學校長米爾斯(Linda G. Mills)代表校方致賀。她表示，紐約大學為王虹的成就感到無比驕傲，「全世界如今正看到紐約大學的同事和學生多年來早已了解的事實：她是當今數學界最卓越的頭腦之一。」她指出，王虹破解一項延續百年的猜想，為數學研究開闢新的思考方向，其影響將在未來數十年持續顯現。

王虹則表示，這樣的時刻從來不只屬於一個人，而是多年來無數偶然相遇與意外問題累積而成，引導研究者走向正確方向。她說，自己非常幸運，在職業生涯不同階段都能與傑出的學者共事，「這項榮譽既屬於他們，也屬於我」，並對國際數學聯盟授予該獎表示感謝。

菲爾茲獎每四年頒發一次，授予40歲以下、已取得傑出成就並展現未來研究潛力的數學家，普遍被視為數學界最高榮譽。王虹此次因解決三維空間中的「掛谷猜想」(Kakeya conjecture)而獲獎；該問題橫跨調和分析與幾何測度論，探討一個集合在能夠容納指向所有方向的單位線段時，究竟可以有多小。

2025年，王虹與南開大學陳省身數學研究所教授Joshua Zahl共同證明，掛谷集合即使在三維空間中的體積可以為零，其維度仍必須是三維。紐約大學指出，這項突破除推進幾何測度論外，也為調和分析、數論、電腦科學及密碼學等領域帶來新的研究方向。

現年35歲的王虹本科畢業於北京大學，其後在巴黎第11大學及巴黎綜合理工學院取得碩士學位，2019年獲麻省理工學院(MIT)博士學位。她曾任洛杉磯加大助理教授，2023年加入紐約大學，今年獲任命為該校西爾弗數學教授(Silver Professor of Mathematics)，同時擔任法國高等科學研究所(IHES)終身教授。

另一名華人數學家、芝加哥大學教授鄧煜(Yu Deng)同屆獲頒菲爾茲獎。鄧煜曾在紐約大學科朗研究所擔任講師，此次因在希爾伯特第六問題(Hilbert’s Sixth Problem)上的突破獲獎。

精華 FAQ

  • 王虹此次因解決三維空間中的「掛谷猜想」而獲獎。這個問題屬於調和分析與幾何測度論的重要交叉議題，核心在於研究能容納各方向單位線段的集合究竟可有多小。

  • 校長Linda G. Mills表示，紐約大學為王虹的成就感到無比驕傲，並稱她是當今數學界最卓越的頭腦之一。她也強調，王虹的突破將在未來數十年持續影響數學研究。

  • 王虹本科畢業於北京大學，後在巴黎第11大學與巴黎綜合理工學院取得碩士，2019年自MIT取得博士，曾任UCLA助理教授，2023年加入NYU，現任Silver Professor並兼任IHES終身教授。

NYU 紐約大學 費城

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