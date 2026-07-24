喊話開放 黃仁勳：美國沒理由怕中國開源AI

中國AI公司月之暗面發布新一代大型語言模型Kimi K3引發關注，輝達執行長黃仁勳指出，沒有理由害怕中國的開源AI模型，限制只會讓美國更脆弱。(路透)

Nvidia輝達 (另稱英偉達)執行長黃仁勳 21日接受Axios專訪表示，中國開源AI模型「非常出色，優秀的開源模型就應該被使用」。他認為，美國沒理由害怕中國的開源AI模型，真正該擔心的是日益擴大的封殺行動。

黃仁勳在德州 沃斯堡出席緯創先進製造工廠啟用活動時受訪表示，美國企業「絕對」應該獲准使用中國模型。這項主張直接挑戰川普政府官員，以及遊說華府封殺這些模型的美國AI實驗室，包括輝達自己的客戶OpenAI和Anthropic。

OpenAI和Anthropic指控中國競爭對手從自家模型汲取能力，並警告北京掀起的開源浪潮威脅美國在AI領域的領先地位。

黃仁勳主張這類模型能讓更多人初次接觸AI，進而擴大市場，許多使用者仍會為封閉式服務的便利性、可靠性和更強效能付費。他說：「中國不可能把美國企業擠出市場，絕對不可能。」

北京的月之暗面發布Kimi K3，引發自DeepSeek2025年1月震撼金融市場來最強的AI恐慌，外界憂價格更低、更有效率的模型，恐動搖業界大舉建設AI基礎設施的必要。

黃仁勳表示，華爾街和華府完全看錯Kimi帶來的影響。他認為價格更低的開放模型將讓更多人和企業使用AI，從而提高市場對輝達晶片、資料中心和運算能力的需求，因此免費AI應該對硬體、晶片與資料中心都有利。

黃仁勳也說，以國家安全為由限制開放模型，可能讓美國更加脆弱。他否定下載中國模型會替北京留下「後門」的「錯誤觀念」，主張企業可以自行調整這些模型，並在安全的「沙盒」內管控存取權限；開放模型也會讓AI更加安全，因外部研究人員可以檢查模型、揭露弱點並建立防禦措施。

他說：「如果一切最後都集中在單一模型上，形成單一攻擊點和單一故障來源，我認為世界將變得脆弱得多。」

黃仁勳呼籲Anthropic讓所有人都能使用目前受限制的網路安全模型Claude Mythos，主張企業應透過測試和迅速修正強化這類強大模型，而不是從一開始就限制使用。

川普部分顧問將中國在AI競賽的進展視為對美國主導地位的最高等級威脅，但黃仁勳否定這是一場「設有終點的競賽」的說法，「我們將永遠使用AI。美國會長久存在，中國也會長久存在」。