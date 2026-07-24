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長照花費燒掉兩代財富 身後無遺產、還需子女掏腰包

記者顏伶如／綜合報導
老年照護開銷一路上漲，可能為此掏空積蓄。圖為加州一家老人中心。(美聯社)
老年照護開銷一路上漲，可能為此掏空積蓄。圖為加州一家老人中心。(美聯社)

華盛頓郵報23日報導，老年照護開銷一路上漲，老年人沒有算好晚年需要的龐大花費，導致原本打算留給兒孫的財產受到侵蝕，許多老人如今變成身後並無遺產。已成年兒女不但沒有成為世代財富轉移的受益者，在某些情況下甚至不得不掏空個人積蓄，來支付父母的照護費用。

住在俄亥俄州的68歲男子羅根坎普(Bill Roggenkamp)表示，除非家裡極為富有，否則長照花費將徹底消滅任何世代的財富。

他的96歲母親伊迪絲·貝爾(Edith Bare)患有失智症，過去七年一直住在生活輔助設施(assisted living facilities)，每月費用1萬5000元。由於她的積蓄已經用罄，三個孩子拿她與已故丈夫共同持有的人壽保險保單辦理貸款。如果連貸款的錢也花光，接下來可能要賣掉家族從1960年代就持有的肯塔基州農場。

羅根坎普與同樣屬於嬰兒潮世代的妻子雪倫(Sharon)曾經討論如果自己也得了失智症，下場將會如何。雪倫說，如果住進長照機構，而且又有失智症，晚年累計開銷上看100萬甚至200萬元。羅根坎普估計，到時候將花光畢生積蓄，沒有任何東西可以留給兒女。

2017年從消防隊退休的俄亥俄州男子狄倫(Tim Dillon)，目前為79歲父親支付失智症長照機構花費。狄倫妻子艾咪(Amy Dillon)同樣承擔母親的長照機構開銷。狄倫賣掉父親的房子與物品，並且跟姑姑、姑丈取得協議，每家每月出資1000元資助長照開銷。

公立學校老師艾咪則是拿出在父親過世之後繼承的遺產，幫已與父親離婚的母親支付每月8700元長照花費。

聯邦資助的「健康與退休研究」(Health and Retirement Study)數據長期追蹤美國人從50多歲到去世時的狀況，每兩年記錄一次財務資料。華郵根據這項數據當中2006年到2022年之間去世民眾生前最後十年的照護開銷進行分析，評估不同財富階層受到如何影響。

分析結果顯示，美國人的長照開銷中位數為1萬9179元，平均每六人當中就有一人開銷超過5萬元，每20人裡有一人支出超過10萬元。

2006年到2010年之間過世民眾當中，支付老年長照花費之後已經用光積蓄的民眾約6%，在2017年至2022年間過世的民眾當中，則占將近11%。

長照開銷對低收入族群打擊最大，在財富排行榜上位於最貧窮五分之一區段的美國人當中，約41%臨終前幾年支付長照花費之後，變得一無所有。

整體而言，這個族群在生前最後十年裡，個人財富將近三分之一都花在長照自費開銷(out-of-pocket care costs)，比率是財富排行榜上位於最有錢五分之一區段美國人花費的20倍以上。

長照機構CareScout成本調查發現，2025年全美長照機構單人房與基本服務的開銷中位數約一年7萬4400元。如果需要進一步照護，單人房花費中位數一年約12萬9575元，失智症患者接受七年照護的帳單累計將近100萬元。

精華 FAQ

  • 報導聚焦老年長照費用，包括生活輔助設施、失智症照護與機構安養等支出，這些費用在晚年往往高到足以消耗積蓄，讓原本預期可留給子女的財產逐步消失。

  • 像羅根坎普一家已用母親的人壽保單貸款支付費用，若仍不足可能得賣掉家族農場；另有子女賣房、處理遺產，甚至每月固定出資，顯示照護負擔會延伸到下一代。

  • 分析顯示，最貧窮五分之一的美國人受衝擊最大，約41%在臨終前幾年支付長照費後變得一無所有；整體上，2017年至2022年間去世者中，近11%已把積蓄花光。

長照 華盛頓郵報 俄亥俄州

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