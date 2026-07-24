我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普祭出新關稅 多國反駁「強迫勞動」說、但將續談不反制

美國沒進前10名 全球最自戀國家排行出爐

最新調查：24%勞工憂失醫保 不想幹但不敢辭

記者顏伶如／綜合報導
伊利諾州的Rivian電動車工廠內，員工正在裝配線上工作。一項調查顯示透過雇主取...
伊利諾州的Rivian電動車工廠內，員工正在裝配線上工作。一項調查顯示透過雇主取得醫療保險的勞工當中，約有24%想離職卻怕失去醫保而留下。(路透)

非營利醫療費用研究機構「西區健康」(West Health)與蓋洛普民調(Gallup)最新聯合調查發現，將近四分之一美國勞工表示，非常想離開目前的工作崗位，但因為害怕失去醫療保險而被迫留下。

這項聯合民調在去年10月底至12月底之前進行，統計結果發現，透過雇主取得醫療保險的勞工當中，約有24%想離職卻捨不得或害怕失去醫保而繼續留下，出現「被工作鎖住」(job lock)的現象，與2021年統計相比增加大約8%。

調查顯示，受訪美國人當中約49%表示有能力負擔醫療保險費用，比率創下五年來新低。

由於醫保因素而受困於工作崗位，某些族群感受特別深刻，例如背負醫療債務的民眾、因為醫療費用而承受財務壓力的民眾、慢性病患者、女性勞工。

蓋洛普民調資深研究顧問麥斯(Ellyn Maese)在報告中說，這些調查發現凸顯了決策者面臨的廣泛挑戰，當民眾能負擔得起的醫保與就業綁定時，勞工就可能被迫留在已不適合個人或職業生涯需求的工作崗位上，影響遠遠超過工作士氣的層面，還可能降低勞動市場效率、向上流動率以及生活品質。

截至2025年3月為止，65歲以下民眾當中，約60%擁有雇主提供的醫療保險。這種類型的醫保通常雇主支付大部分保費，勞工在2025年裡平均為個人保險支付1440元保費，四口之家的自付保費則約6850元。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)分析，就在這項聯合民調進行前後，由於疫情期間擴大抵稅優惠措施結束，俗稱「歐記健保」(ObamaCare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台保險費用因此變貴，勞工為此感到特別害怕，緊緊抓住透過雇主取得的醫保計畫。

精華 FAQ

  • 調查顯示，約24%透過雇主取得醫保的美國勞工，雖然非常想離職，卻因害怕失去醫療保險而繼續留下，形成所謂的job lock現象。

  • 受影響較深的包括背負醫療債務者、因醫療費用承受財務壓力者、慢性病患者與女性勞工。這些族群更擔心換工作後保險中斷或成本上升。

  • 因為疫情期間擴大的稅額抵減優惠結束後，ACA市場保費變貴，更多勞工不敢放棄雇主醫保。研究也指出，這會壓低勞動流動與生活品質。

醫療保險 民調

上一則

白宮記協晚宴重新登場 特勤局：威脅程度空前

下一則

長照花費燒掉兩代財富 身後無遺產、還需子女掏腰包

延伸閱讀

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重

全美明年健保費漲14％ 伊州衝15% 保戶財務壓力沉重
全美一年來有100萬人辭職 不利經濟成長

全美一年來有100萬人辭職 不利經濟成長
紐約州工傷保險費率平均調降22% 10月1日生效

紐約州工傷保險費率平均調降22% 10月1日生效
白卡新規將上路 沒工作恐失健保

白卡新規將上路 沒工作恐失健保

熱門新聞

外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

2026-07-21 13:03
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

2026-07-20 14:06
芝加哥大學數學系教授鄧煜。(芝大官網)

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

2026-07-23 14:52

超人氣

更多 >
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮
無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬