最新調查：24%勞工憂失醫保 不想幹但不敢辭

伊利諾州的Rivian電動車工廠內，員工正在裝配線上工作。一項調查顯示透過雇主取得醫療保險的勞工當中，約有24%想離職卻怕失去醫保而留下。(路透)

非營利醫療費用研究機構「西區健康」(West Health)與蓋洛普民調 (Gallup)最新聯合調查發現，將近四分之一美國勞工表示，非常想離開目前的工作崗位，但因為害怕失去醫療保險 而被迫留下。

這項聯合民調在去年10月底至12月底之前進行，統計結果發現，透過雇主取得醫療保險的勞工當中，約有24%想離職卻捨不得或害怕失去醫保而繼續留下，出現「被工作鎖住」(job lock)的現象，與2021年統計相比增加大約8%。

調查顯示，受訪美國人當中約49%表示有能力負擔醫療保險費用，比率創下五年來新低。

由於醫保因素而受困於工作崗位，某些族群感受特別深刻，例如背負醫療債務的民眾、因為醫療費用而承受財務壓力的民眾、慢性病患者、女性勞工。

蓋洛普民調資深研究顧問麥斯(Ellyn Maese)在報告中說，這些調查發現凸顯了決策者面臨的廣泛挑戰，當民眾能負擔得起的醫保與就業綁定時，勞工就可能被迫留在已不適合個人或職業生涯需求的工作崗位上，影響遠遠超過工作士氣的層面，還可能降低勞動市場效率、向上流動率以及生活品質。

截至2025年3月為止，65歲以下民眾當中，約60%擁有雇主提供的醫療保險。這種類型的醫保通常雇主支付大部分保費，勞工在2025年裡平均為個人保險支付1440元保費，四口之家的自付保費則約6850元。

雅虎財經新聞(Yahoo Finance)分析，就在這項聯合民調進行前後，由於疫情期間擴大抵稅優惠措施結束，俗稱「歐記健保」(ObamaCare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台保險費用因此變貴，勞工為此感到特別害怕，緊緊抓住透過雇主取得的醫保計畫。