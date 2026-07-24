最新調查：24%勞工憂失醫保 不想幹但不敢辭
非營利醫療費用研究機構「西區健康」(West Health)與蓋洛普民調(Gallup)最新聯合調查發現，將近四分之一美國勞工表示，非常想離開目前的工作崗位，但因為害怕失去醫療保險而被迫留下。
這項聯合民調在去年10月底至12月底之前進行，統計結果發現，透過雇主取得醫療保險的勞工當中，約有24%想離職卻捨不得或害怕失去醫保而繼續留下，出現「被工作鎖住」(job lock)的現象，與2021年統計相比增加大約8%。
調查顯示，受訪美國人當中約49%表示有能力負擔醫療保險費用，比率創下五年來新低。
由於醫保因素而受困於工作崗位，某些族群感受特別深刻，例如背負醫療債務的民眾、因為醫療費用而承受財務壓力的民眾、慢性病患者、女性勞工。
蓋洛普民調資深研究顧問麥斯(Ellyn Maese)在報告中說，這些調查發現凸顯了決策者面臨的廣泛挑戰，當民眾能負擔得起的醫保與就業綁定時，勞工就可能被迫留在已不適合個人或職業生涯需求的工作崗位上，影響遠遠超過工作士氣的層面，還可能降低勞動市場效率、向上流動率以及生活品質。
截至2025年3月為止，65歲以下民眾當中，約60%擁有雇主提供的醫療保險。這種類型的醫保通常雇主支付大部分保費，勞工在2025年裡平均為個人保險支付1440元保費，四口之家的自付保費則約6850元。
雅虎財經新聞(Yahoo Finance)分析，就在這項聯合民調進行前後，由於疫情期間擴大抵稅優惠措施結束，俗稱「歐記健保」(ObamaCare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台保險費用因此變貴，勞工為此感到特別害怕，緊緊抓住透過雇主取得的醫保計畫。
調查顯示，約24%透過雇主取得醫保的美國勞工，雖然非常想離職，卻因害怕失去醫療保險而繼續留下，形成所謂的job lock現象。 受影響較深的包括背負醫療債務者、因醫療費用承受財務壓力者、慢性病患者與女性勞工。這些族群更擔心換工作後保險中斷或成本上升。 因為疫情期間擴大的稅額抵減優惠結束後，ACA市場保費變貴，更多勞工不敢放棄雇主醫保。研究也指出，這會壓低勞動流動與生活品質。
精華 FAQ
調查顯示，約24%透過雇主取得醫保的美國勞工，雖然非常想離職，卻因害怕失去醫療保險而繼續留下，形成所謂的job lock現象。
受影響較深的包括背負醫療債務者、因醫療費用承受財務壓力者、慢性病患者與女性勞工。這些族群更擔心換工作後保險中斷或成本上升。
因為疫情期間擴大的稅額抵減優惠結束後，ACA市場保費變貴，更多勞工不敢放棄雇主醫保。研究也指出，這會壓低勞動流動與生活品質。
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