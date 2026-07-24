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初領失業金人數創57年來新低 分析師示警：經濟危機還沒結束

編譯尤寶琪／綜合報導
緬因州波特蘭一名工人正走過建築工地的招募招牌前。新申請失業金人數上周降至18.7...
緬因州波特蘭一名工人正走過建築工地的招募招牌前。新申請失業金人數上周降至18.7萬人，是50多年來最低水平。(美聯社)

儘管全球經濟情勢不明朗，裁員人數仍處於歷史低位，新申請失業金人數在上周驟降至50多年來的最低水平。根據勞工部23日公布數據，截至7月18日當周，新申請失業金的人數減少了2.2萬人，降至18.7萬人。這是自1969年9月6日當周以來的最低單周申請人數。

這數字也遠低於數據公司FactSet調訪分析師預測的21.5萬份新增申請。每周失業金申請人數被視為裁員的指標，與美國就業市場的健康狀況密切相關，能夠較為準確地反映現況。

儘管美國對伊朗發動的軍事打擊行動導致油價飆升，但就業市場依然健康，裁員人數也處於歷史低點。不過，分析師指出，曠日持久的戰爭和高於正常水平的能源成本，最終可能會削弱這種狀況，迫使企業透過裁員來降低成本。

「能源供應衝擊引發的經濟危機尚未結束」，高頻經濟公司(High Frequency Economics)首席經濟學家溫伯格(Carl Weinberg)表示，「但勞動力市場尚未顯現出油價飆升帶來的任何疲軟跡象。」

原油期貨在23日飆升7%，突破每桶100元，這是5月26日以來首次。美國汽油價格同時也回升至平均每加侖4元以上。這不僅令消費者預算捉襟見肘，也對尤其是嚴重依賴燃油的企業造成了沉重打擊。

根據7月初發布的6月就業報告，雇主減少了招聘，僅增加了5.7萬個工作機會，不到5月總數的一半，顯示企業在增加員工人數方面仍然保持謹慎。失業率則是從5月的4.3%降至4.2%，但這一降幅主要是因為許多失業人口放棄了求職，不再被計入失業人口。

自美國經濟擺脫疫情衰退以來，每周的失業金申請人數已趨於穩定，大多落在20萬至25萬之間。但招聘速度在兩年前開始放緩，並因川普總統的關稅政策、聯邦政府人員精簡以及旨在控制通膨的高利率持續影響，招聘速度在2025年將進一步放緩。

精華 FAQ

  • 初領失業金人數常被視為裁員與就業市場健康度的即時指標。這次降至18.7萬人，遠低於預估值，也創下1969年以來新低，顯示企業目前仍未大幅縮減人力。

  • 雖然原油期貨突破每桶100元、汽油均價回到每加侖4元以上，但勞動市場尚未出現明顯疲弱。初領失業金維持低檔，代表裁員仍少，企業暫時還能承受成本壓力。

  • 分析師認為，曠日持久的戰爭與高能源成本會逐步侵蝕企業獲利，若壓力持續，企業可能透過裁員控制成本。雖然現在就業數據穩定，但能源供應衝擊的風險尚未結束。

油價 勞工部 伊朗

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