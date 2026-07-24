選舉、移民與聯邦合作才能獲援災經費 逾20州告川普政府

去年12月華聖敦州遭洪水侵襲，聯邦緊急事務管理局(FEMA)特遣隊趕往災區協助搜救失蹤民眾。最近川普政府要求各州必須配合改變選舉制度並協助國土安全部移民執法，才能獲得聯邦災難援助經費，遭20餘州聯合提告。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國逾20州提告川普政府，指其以災難援助款綁定選舉改革與移民執法要求，並可能違反聯邦法與憲法。

全美20多個州23日在羅德島州 提起訴訟，控告川普 政府設下附加條件，要求各州必須配合改變選舉制度並協助國土安全部移民執法，才能獲得數十億元聯邦災難援助經費；這些附加條件還允許國土安全部隨時以任何理由終止撥款。各州指稱，對國會撥款設下附加條件，違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act)和美國憲法支出條款。

羅德島州檢察長內羅納(Peter Neronha) 表示，「川普政府再次威脅要非法扣留數十億元關鍵資金，危及公共安全，但他們這次不會得逞」；「本屆政府正以美國民眾安全為籌碼，試圖脅迫各州放棄制定最有利各該州居民政策及法律的憲法權利。」

美聯社報導，這起訴訟是各州數十起挑戰川普政府的訴訟之一；這些訴訟指控川普政府屢次脅迫以民主黨 為主的各州，如果要拿到數以億計的聯邦經費，就必須遵守其優先事項。這種策略已被用於各個領域，其中包括教育撥款、家庭暴力補助金、公路建設資金等。法院已多次裁定這樣的策略違法違憲。

法院去年已裁決禁止川普政府對聯邦緊急事務管理局（FEMA）的其他資金設下附加條件；今年另一項裁決，阻止政府將國土安全部資金從那些被認為不支持其政策的州轉移出去。

23日訴訟指出，本屆政府去年即曾試圖附加條件未果，今年2026年撥款又故技重施。

川普政府今年提出的其中一項附加條件，要求各州必須改變選舉制度，各州須過渡到紙質選票系統，對投票系統進行人工審計，核對選民信息，並驗證州選民資料庫的每位註冊選民的公民身分；若各州不遵守規定，恐將損失至少20%國土安全撥款計畫經費；這筆經費旨在保護公民免受網路攻擊和恐怖主義侵害。

訴訟原告之一、賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）聲明表示，「川普政府扣押國土安全和災害應對關鍵經費，企圖接管我們的選舉，並散布毫無根據的陰謀論。」