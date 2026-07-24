槍殺明州議員兇手判2無期+40年 家屬怒：未處死

現年59歲的博爾特因殺害明尼蘇達州眾議會議長霍爾曼夫婦而被處以兩個終身監禁，又因為殺害州參議員霍夫曼未遂而被處以40年有期徒刑。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 明尼蘇達州男子博爾特假扮警察槍殺州議長夫婦並重傷參議員夫婦，最終被判2個無期徒刑加40年，但死者親友對未能判死刑表達強烈憤怒。

明尼蘇達州 男子博爾特(Vance Boelter)假扮警察槍殺州眾議會議長夫婦及一名州參議員，23日被判處兩項終身監禁外加40年有期徒刑，但死者親友對被告未能處以死刑大表不滿。

美聯社報導，現年59歲的博爾特被控去年6月，假扮警察凌晨登門殺害明州 眾議會民主黨籍議長霍爾曼(Melissa Hortman)及其丈夫馬克(Mark Hortman)，之後又到州參議員霍夫曼(John Hoffman)家中向夫婦兩人開槍造成重傷。上月博爾特承認控罪以換取檢方不要求判處死刑，23日舉行量刑聆訊。

博爾特出庭時身穿橘色囚服、腳戴鐐銬，全程沒有表情，也未與受害者家屬對視。

在宣判前，多名被害人的親友，以及受傷的霍夫曼夫婦，分別當庭陳述死者的過去以及自己所受到的影響。霍夫曼表示，現在即使是日常生活的瑣碎事，他和家人也時刻感受到當晚的暴力，現在不再在家接收郵件，家中安裝了堅固的鋼門，由於受傷關係，日常生活及活動方式亦已遽變。

博爾特當晚也到過民主黨籍州眾議員 巴納(Kristin Bahner)的家，幸好巴納當時正在度假而逃過大難，儘管如此，槍擊事件讓她深受打擊，不時自責「為何我倖免於難，而霍特曼卻遭遇不幸。」

在受害者陳述結束後，辯護律師僅作了簡短發言，聲稱博爾特認罪並接受終身監禁的判決，表明了他對自己的行為感到悔恨。

大部分時間一言不發的博爾特，最後也說「對於每個因我的罪行而遭受失去、痛苦、心碎、困惑、悲傷、羞恥或孤獨的人，我深感抱歉。」

審理本案的聯邦地區法官圖恩海姆(John Tunheim) 判決博爾特因殺害霍爾曼夫婦而處以兩個終身監禁，外加殺害霍夫曼未遂而處以40年有期徒刑，圖恩海姆表示，這是他多年來所審理過數千起案件中最長的刑期，認為被告罪有應得。

然而對於這些判決，死者親友極其不滿。

馬克‧霍爾曼的父母及兄弟姊妹對於兇手和司法系統，同樣感到憤怒。妹妹表示，每當想到兇手餘生都能靠她的稅金獲得食宿，心裡就無法平靜。