槍殺明州議員兇手判2無期+40年 家屬怒：未處死
明尼蘇達州男子博爾特假扮警察槍殺州議長夫婦並重傷參議員夫婦，最終被判2個無期徒刑加40年，但死者親友對未能判死刑表達強烈憤怒。
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明尼蘇達州男子博爾特假扮警察槍殺州議長夫婦並重傷參議員夫婦，最終被判2個無期徒刑加40年，但死者親友對未能判死刑表達強烈憤怒。
明尼蘇達州男子博爾特(Vance Boelter)假扮警察槍殺州眾議會議長夫婦及一名州參議員，23日被判處兩項終身監禁外加40年有期徒刑，但死者親友對被告未能處以死刑大表不滿。
美聯社報導，現年59歲的博爾特被控去年6月，假扮警察凌晨登門殺害明州眾議會民主黨籍議長霍爾曼(Melissa Hortman)及其丈夫馬克(Mark Hortman)，之後又到州參議員霍夫曼(John Hoffman)家中向夫婦兩人開槍造成重傷。上月博爾特承認控罪以換取檢方不要求判處死刑，23日舉行量刑聆訊。
博爾特出庭時身穿橘色囚服、腳戴鐐銬，全程沒有表情，也未與受害者家屬對視。
在宣判前，多名被害人的親友，以及受傷的霍夫曼夫婦，分別當庭陳述死者的過去以及自己所受到的影響。霍夫曼表示，現在即使是日常生活的瑣碎事，他和家人也時刻感受到當晚的暴力，現在不再在家接收郵件，家中安裝了堅固的鋼門，由於受傷關係，日常生活及活動方式亦已遽變。
博爾特當晚也到過民主黨籍州眾議員巴納(Kristin Bahner)的家，幸好巴納當時正在度假而逃過大難，儘管如此，槍擊事件讓她深受打擊，不時自責「為何我倖免於難，而霍特曼卻遭遇不幸。」
在受害者陳述結束後，辯護律師僅作了簡短發言，聲稱博爾特認罪並接受終身監禁的判決，表明了他對自己的行為感到悔恨。
大部分時間一言不發的博爾特，最後也說「對於每個因我的罪行而遭受失去、痛苦、心碎、困惑、悲傷、羞恥或孤獨的人，我深感抱歉。」
審理本案的聯邦地區法官圖恩海姆(John Tunheim) 判決博爾特因殺害霍爾曼夫婦而處以兩個終身監禁，外加殺害霍夫曼未遂而處以40年有期徒刑，圖恩海姆表示，這是他多年來所審理過數千起案件中最長的刑期，認為被告罪有應得。
然而對於這些判決，死者親友極其不滿。
馬克‧霍爾曼的父母及兄弟姊妹對於兇手和司法系統，同樣感到憤怒。妹妹表示，每當想到兇手餘生都能靠她的稅金獲得食宿，心裡就無法平靜。
他先假扮警察闖入明州眾議會議長霍爾曼夫婦住處，將兩人殺害，之後又到州參議員霍夫曼家中開槍，造成霍夫曼夫婦重傷，另外一名議員巴納也曾險遭襲擊。 聯邦地區法官判他因殺害霍爾曼夫婦各1個終身監禁，合計2個無期徒刑，另因企圖殺害霍夫曼再判40年徒刑，法官稱這是他審過最長的刑期之一。 因博爾特承認犯行後，檢方未再追求死刑，家屬認為他應付出更重代價，對兇手未被處死感到憤怒，也難以接受他未來仍由納稅人供養。
精華 FAQ
他先假扮警察闖入明州眾議會議長霍爾曼夫婦住處，將兩人殺害，之後又到州參議員霍夫曼家中開槍，造成霍夫曼夫婦重傷，另外一名議員巴納也曾險遭襲擊。
聯邦地區法官判他因殺害霍爾曼夫婦各1個終身監禁，合計2個無期徒刑，另因企圖殺害霍夫曼再判40年徒刑，法官稱這是他審過最長的刑期之一。
因博爾特承認犯行後，檢方未再追求死刑，家屬認為他應付出更重代價，對兇手未被處死感到憤怒，也難以接受他未來仍由納稅人供養。
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