中國製浸沒式加熱器起火超過235起 司法部要求召回

Lakkzoom品牌的浸沒式加熱器引發數百宗火災。(取自CPSC)

司法部 (DOJ)與消費產品安全委員會(Consumer Product Safety Commission，CPSC)聯合控告兩家中國公司生產的浸沒式加熱器(immersion water heaters)「幾分鐘內即可起火」，要求召回。

根據哥倫比亞 廣播公司新聞網(CBS News)取得的法庭文件，司法部22日向華盛頓特區聯邦法院提告，要求強制召回兩家中國公司生產的浸沒式加熱器，指控這些常用於浴缸及游泳池的加熱器，在開啟後幾分鐘內就可能會過熱並起火。

被告的兩家中國公司分別為「慈溪妙潔電器」(Cixi Miaojie Electrical Appliance Co.)與「長沙佳一天卓商貿」(Changsha Jiayi Tianzhuo Trading Co.，音譯)，以Lakkzoom品牌生產販售浸沒式加熱器。訴狀指出，如果加熱器完全或部分露出水面，就有起火風險。

市面上同等價位的加熱器多半有安全機制，當加熱元件未接觸水或達到危險溫度時會自動斷電；然而，Lakkzoom加熱器卻缺乏防範過熱與火災風險的安全功能。

代理司法部長布蘭奇(Todd Blanche)表示，「司法部絕不允許中國或任何地方生產的危險產品流入美國市場，使無辜家庭承受嚴重傷害、甚至死亡的風險。」

此案由司法部與消費產品安全委員會依據「消費產品安全法」(Consumer Product Safety Act)聯合提告。該法授權政府對有引發嚴重人身傷害或死亡風險的產品製造商、進口商、分銷商及零售商提出民事訴訟，強制執行召回。

CPSC已接獲超過235起與加熱器相關的火災通報。經調查確認加熱器在特定情況下會在數分鐘內引燃。這兩家公司在全美已售出超過9.8萬台加熱器，光是自2024年9月以來，就發生137起以上相關火災事故。

法庭文件引述消費者投訴指出，部分加熱器出現熔化、冒火花，甚至點燃游泳池及浴缸。一名受害者表示，「這玩意兒竟然著火，差點把我的車庫燒光！」另一位消費者則通報，「這東西居然把我的浴缸給點著了！」