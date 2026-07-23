企業上報員工統計資料 聯邦擬廢除 川普改革民權執法體系新舉措

EEOC主席盧卡斯認為，要求企業提交年度人口統計報告「可能助長職場中的種族刻板印象，也可能鼓勵雇主歧視」。(美聯社)

川普 政府打算廢除一項已有60年歷史的規定；該規定要求全國數以萬計的私營企業雇主每年向「平等就業機會委員會」（EEOC，負責執行職場反歧視 法律的機構）提交員工人口統計報告。EEOC共和黨 多數派成員21日以2比1表決結果，通過廢除資料收集要求；全案已展開30天公眾意見徵詢期，等待最後批准。

美聯社報導，此案是川普總統改革民權執法體系的又一次舉措；它將終結已歷經10屆共和黨和民主黨政府的慣例，影響深遠。

EEOC主席盧卡斯（Andrea Lucas）長期批評多元化和包容性做法，還曾敦促白人男性勇敢提出歧視投訴。在表決前的聽證會上，盧卡斯指出，要求企業提交年度人口統計報告「可能助長職場中的種族刻板印象，也可能鼓勵雇主歧視」。她還表示，提交年度報告的要求平添雇主「數億元」成本，在「沒有任何歧視指控、跡象或證據」的情況下，這種負擔沒有必要。

前民主黨籍EEOC委員和民權組織紛紛譴責該案，稱它剝奪了EEOC關鍵工具，將使其難以發現歧視模式，無法追踪自1964年民權法頒布後的婦女和少數族裔境況。

EEOC是依據民權法設立，旨在杜絕基於種族、膚色、性別、國籍和宗教的就業歧視。該機構每年收到逾8萬8000起員工投訴案件，歷來持續利用收集到的數據，做為重點執法依據並進行部分調查。

21日表決的唯一反對票是由EEOC唯一的民主黨委員卡科塔加爾(Kalpana Kotagal)投下。科塔加爾表示，「委員會今日的討論涉及是否要回到民權運動之前的時代；這將嚴重削弱其保護勞工的能力。」

EEOC自1966年起，要求擁有百名以上員工企業或擁有50名以上員工的聯邦承包商，每年提交EEO-1表格。該表格要求雇主報告從「行政/高級官員和經理」到「勞工」和「服務人員」共10個職位類別的男女員工人數，以及不同種族和族裔的員工人數。這些數據通常涵蓋全國逾5000萬名員工和7萬3000家企業雇主。