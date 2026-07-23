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員工領白卡人數 亞馬遜增2倍 沃爾瑪、叫車、外送平台 居前3名

記者胡玉立／綜合報導
依賴糧食券和白卡的亞馬遜和零工經濟平台員工暴增。(美聯社)
依賴糧食券和白卡的亞馬遜和零工經濟平台員工暴增。(美聯社)

國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)22日發布最新報告顯示，新冠疫情開始後，依賴糧食券(SNAP)和聯邦醫療補助計畫 (Medicaid，俗稱白卡) 的在職成年人數增加；而在亞馬遜(Amazon)和零工經濟平台工作的受助人數則暴增。

報告顯示，2020年2月至2025年9月，依賴聯邦政府福利的亞馬遜員工人數增加近兩倍；包括Uber、Lyft、DoorDash、Grubhub和Instacart在內的叫車和外送平台，首度集體邁入受助員工最多的前三大雇主行列。

華盛頓郵報分析指出，全國最大私營雇主沃爾瑪(Walmart)在2020年曾拿下領取白卡福利員工最多、領取糧食券員工最多兩項榜首；但過去這五年，沃爾瑪受助員工人數僅略增，全國第二大私營雇主亞馬遜的受助員工人數卻大幅飆升。

沃爾瑪現在仍是擁有最多領取白卡福利員工的雇主；但叫車和外送平台已超越沃爾瑪，成為領取糧食券員工最多的雇主，並且打入領取白卡福利員工最多的雇主前三名。然而2020年，叫車和外送平台幾乎沒有出現在GAO報告名單中。

GAO是應佛蒙特州獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)要求進行這項研究；該報告使用來自11州各機構截至2025年9月數據，這些機構負責管理白卡和糧食券。

桑德斯聲明表示，「納稅人不該被迫補貼沃爾瑪和亞馬遜等大型企業低得可憐的工資。這些由全球最富有的人擁有的企業，其員工竟然需用聯邦政府福利，令人無法接受。」

不過，亞馬遜發言人萊蒂(Rachael Lighty)質疑GAO結論表示，「亞馬遜是全國最大就業創造者之一，只看絕對數字而不看百分比，會造成誤導」；「像我們這樣為有需要的人提供兼職機會的雇主，更有可能擁有更多符合糧食券和白卡資格的人員。」

DoorDash 發言人則指出，該公司去年進行的一項內部調查顯示，約三分之一的外送員表示，他們選擇從事外送工作，是為了避免申請政府福利。

Uber則將相關問題轉交給代表大型叫車與外送平台的產業團體Flex回應。

Flex執行長夏普(Kristin Sharp)在聲明中表示：「這類工作刻意設計成容易取得，讓人們在需要額外收入時，能夠迅速開始賺錢。它能提高失業者重新就業的機會，在工時遭削減時緩衝收入衝擊，並幫助勞工逐步建立財務安全。」

精華 FAQ

  • 報告指出，新冠疫情後，依賴糧食券SNAP和聯邦醫療補助Medicaid的在職成年人數增加，且亞馬遜與零工經濟平台的受助員工數明顯攀升。

  • 亞馬遜的受助員工近5年增加近2倍；Uber、Lyft、DoorDash、Grubhub和Instacart等叫車與外送平台，首次集體進入受助員工最多的前三名。

  • 桑德斯批評大型企業低薪仰賴納稅人補貼；亞馬遜則稱只看絕對數字會誤導；DoorDash與Flex則強調，零工工作能提供彈性收入並協助就業。

沃爾瑪 亞馬遜 白卡

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