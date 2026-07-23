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環孢子蟲病疫情擴大 全美41州現蹤跡 超過1.1萬病例

編譯彭馨儀／綜合報導
全美41州已有超過1.15萬例環孢子蟲病病例。墨西哥的生菜是感染源之一，圖為田裡...
全美41州已有超過1.15萬例環孢子蟲病病例。墨西哥的生菜是感染源之一，圖為田裡的生菜。（路透）

聯邦疾病防治中心(CDC)22日公布數據指出，環孢子蟲病(cyclosporiasis)在全美41州已有超過1.15萬個病例，其中包括至少4173例檢驗室確診(內含308例住院)及7400例尚未確定病例，患者年齡介於2歲至95歲。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，多數未確診病例集中於密西根州與俄亥俄州。由於通報系統有6周的延遲，預計病例數仍會持續上升。

衛生官員已將部分病例指向印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄與西維吉尼亞等五州的百勝餐飲集團(Yum Brands)旗下連鎖餐廳塔可鐘(Taco Bell)，病源疑為來自墨西哥中部、由泰勒農場(Taylor Farms) 供應的結球萵苣絲(iceberg lettuce，即俗稱西生菜)。

墨西哥泰勒農場(Taylor Farms de Mexico)分公司上周已自願召回於6月29日至7月16日期間經銷至27州、最佳賞味期至8月3日的生菜產品；塔可鐘亦於17日宣布停用該供應商的生菜。官員強調，目前仍在調查是否有其他感染源。

環孢子蟲病疫情也引發食物暨藥品管理局(FDA)與業者的爭議。FDA原本聲明在一份不在召回範圍內的萵苣樣本中驗出環袍子蟲，但隨後複查確認為假陽性(false positive)，對此，泰勒農場發聲明稱接獲FDA坦承錯誤，但FDA代理局長迪亞曼塔斯(Kyle Diamantas)強調，假陽性結果並不影響「疫情源頭為泰勒農場生菜」的調查結論。

針對部分議員如喬治亞州民主黨參議員奧薩夫(Jon Ossoff)批評政府應對不力，衛生與公共服務部部長小甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)回應，當局透過流行病學調查與鑑定已鎖定源頭並實施召回，疫情已得到控制。

小甘迺迪表示對政府的批評毫無根據，「雖對食品安全網(FoodNet)項目有所裁撤，但僅是刪減重複的監測工作，聯邦政府的監測與採證計畫從未中斷，因為監測項目沒有刪減任何預算。」

精華 FAQ

  • CDC公布顯示，疫情已在全美41州出現，病例超過1.15萬例，年齡分布從2歲到95歲不等，且因通報延遲，後續數字仍可能繼續上升。

  • 衛生官員將部分病例指向百勝餐飲旗下塔可鐘，以及泰勒農場自墨西哥中部供應的結球萵苣絲；泰勒農場已召回相關生菜，塔可鐘也停用該供應商產品。

  • FDA先稱在非召回樣本中驗出環孢子蟲，後複查卻認定是假陽性，引發泰勒農場反彈；但FDA代理局長仍表示，這不影響疫情源頭指向泰勒農場生菜的結論。

疫情 密西根州 塔可鐘

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