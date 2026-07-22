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不滿諾蘭選角 馬斯克宣告今年推出AI版奧德賽

不滿諾蘭選角 馬斯克宣告今年推出AI版奧德賽

中央社即時報導
「奧德賽」在首映週末全球票房便一舉衝上2.64億美元，且在影評網站「爛番茄」獲得...
「奧德賽」在首映週末全球票房便一舉衝上2.64億美元，且在影評網站「爛番茄」獲得高達97%的觀眾好評。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：馬斯克宣布Grok Imagine將推完整長度《奧德賽》改編。
  • 重點二：他強調作品要忠於歷史，重現荷馬史詩的藝術精髓。
  • 重點三：此舉被視為對諾蘭版本選角爭議的公開回擊。

SpaceX創辦人馬斯克表示，他旗下AI平台Grok Imagine將製作「忠於歷史」的荷馬史詩「奧德賽」改編作品。

英國名導克里斯多福諾蘭執導的「奧德賽」電影大獲成功，但馬斯克曾多次批評該片的選角。

英國「衛報」（The Guardian）報導，馬斯克（Elon Musk）在社群平台X發文表示：「今年結束前，Grok Imagine將製作一部完整長度的「奧德賽」（The Odyssey）電影，不僅忠於歷史，也完美還原荷馬的藝術精髓。」

馬斯克還分享一則貼文連結，其中包含一段3分鐘影片。貼文發布者稱，這段畫面由Grok Imagine生成，呈現奧德修斯（Odysseus）與海之女神卡呂普索（Calypso）之間的對手戲。

▲ 影片來源：X平台＠heavypulp（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）的新片雖由麥特戴蒙（Matt Damon）與安海瑟薇（Anne Hathaway）參與演出，上映後票房口碑雙收，馬斯克卻頻頻針對該片挑起文化戰爭。

電影上映前，他就曾轉發抨擊該片選角的攻擊性言論，不滿諾蘭啟用黑人女星露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）飾演引發特洛伊戰爭的世上最美麗女人海倫，以及跨性別演員艾略特佩吉（Elliot Page）飾演西農，甚至還說：「（諾蘭）只是想拿獎，他已經失去了原則。」

馬斯克曾轉發抨擊「奧德賽」選角的攻擊性言論，不滿導演諾蘭啟用黑人女星露琵塔尼詠歐...
馬斯克曾轉發抨擊「奧德賽」選角的攻擊性言論，不滿導演諾蘭啟用黑人女星露琵塔尼詠歐(圖)飾演引發特洛伊戰爭的世上最美麗女人海倫。(美聯社)

儘管馬斯克強力開砲，卻顯然沒能掀起太大波瀾。「奧德賽」在首映週末全球票房便一舉衝上2.64億美元，且在影評網站「爛番茄」（Rotten Tomatoes）獲得高達97%的觀眾好評。

露琵塔尼詠歐早在5月就曾回應右翼批評者，她表示：「我們的演員陣容展現世界多樣性。我不會花時間去思考如何辯解，因為無論我是否回應，批評依然會存在。」

近期諾蘭談到這股反彈聲浪時也坦言「這是隨之而來的必然代價」，還說：「在觀眾看電影之前出現的這些討論，總是無關緊要的，因為參與討論的人根本還不知道電影真正的樣子。」

精華 FAQ

  • 他表示旗下AI平台Grok Imagine將製作完整長度的《奧德賽》改編電影，並聲稱會忠於歷史，重現荷馬史詩的藝術精髓，且計畫在今年結束前完成。

  • 因為他曾多次批評諾蘭版的選角安排，包含不滿由黑人女星露琵塔尼詠歐飾演海倫，以及跨性別演員艾略特佩吉飾演西農，還直言諾蘭只是想拿獎。

  • 儘管遭到馬斯克等人抨擊，諾蘭電影仍在首映週末全球票房衝上2.64億美元，且在爛番茄拿到97%的觀眾好評，顯示市場反應相當熱烈。

馬斯克

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