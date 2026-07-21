頑皮豹主題曲薩克斯風手強生辭世 享壽94歲
洛杉磯電台KKJZ報導，以柔滑次中音薩克斯風演奏「頑皮豹」（Pink Panther）主題曲聞名的爵士樂手強生（Plas Johnson）本月15日辭世，享壽94歲。
法新社報導，強生是專業薩克斯風手之子，早年主攻跳躍藍調與節奏藍調（R&B），之後成為廣受敬重的現場與錄音室伴奏樂手，曾與法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、納京高（Nat "King" Cole）、艾拉費茲潔拉（Ella Fitzgerald）及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等多位大咖合作。
頑皮豹最初在1963年的真人電影「烏龍幫辦」片頭中登場後大受歡迎，片中搭配曼西尼（Henry Mancini）創作的主題曲正是由強生的薩克斯風獨奏揭開序幕，隨後由全隊銅管樂器呼應襯托。
曼西尼特別為強生譜寫這首旋律。強生是洛杉磯錄音室樂手團體「破壞樂團」（The Wrecking Crew）成員，這個團體受唱片製作人與公司高層青睞，強生憑藉靈活流暢的演奏風格廣受讚譽。
▲ 影片來源：X平台＠ABCWorldNews（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
強生在2008年有關「破壞樂團」的紀錄片中表示，他演奏作品沒署名也未獲酬勞的情況並不少見，有時錄音室樂手的名字會被省略，以顧及台前樂團成員的自尊心。
強生說：「最糟的不是沒拿到熱銷百萬唱片的演出酬勞，而是連名字都沒被列上。然後他們再找幾個白人小夥子，安排他們巡迴演出，讓他們掛上樂團名號。」
強生出生於路易斯安那州，也曾在熱門電視脫口秀「梅夫葛里芬秀」（The Merv Griffin Show）的樂隊待了15年。
強生最廣為人知的是以柔滑次中音薩克斯風演奏《頑皮豹》主題曲；根據報導，他於本月15日辭世，享壽94歲。 他曾與法蘭克辛納屈、納京高、艾拉費茲潔拉及芭芭拉史翠珊等多位巨星合作，長期以現場與錄音室伴奏樂手身分受到敬重。 強生在紀錄片中表示，自己常遇到未署名、未領酬勞的情況，最難受的是名字被省略，且有人刻意找白人樂手巡演掛名。
精華 FAQ
強生最廣為人知的是以柔滑次中音薩克斯風演奏《頑皮豹》主題曲；根據報導，他於本月15日辭世，享壽94歲。
他曾與法蘭克辛納屈、納京高、艾拉費茲潔拉及芭芭拉史翠珊等多位巨星合作，長期以現場與錄音室伴奏樂手身分受到敬重。
強生在紀錄片中表示，自己常遇到未署名、未領酬勞的情況，最難受的是名字被省略，且有人刻意找白人樂手巡演掛名。
上一則
作家控告Anthropic用書訓練AI侵權 拍板15億元和解
下一則