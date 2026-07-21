頑皮豹主題曲薩克斯風手強生辭世 享壽94歲

頑皮豹最初在1963年的真人電影「烏龍幫辦」片頭中登場後大受歡迎，片中搭配曼西尼創作的主題曲正是由強生的薩克斯風獨奏揭開序幕，隨後由全隊銅管樂器呼應襯托。示意圖。(路透資料照)

洛杉磯 電台KKJZ報導，以柔滑次中音薩克斯風演奏「頑皮豹」（Pink Panther）主題曲聞名的爵士樂 手強生（Plas Johnson）本月15日辭世，享壽94歲。

法新社報導，強生是專業薩克斯風手之子，早年主攻跳躍藍調與節奏藍調（R&B），之後成為廣受敬重的現場與錄音室伴奏樂手，曾與法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、納京高（Nat "King" Cole）、艾拉費茲潔拉（Ella Fitzgerald）及芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）等多位大咖合作。

頑皮豹最初在1963年的真人電影「烏龍幫辦」片頭中登場後大受歡迎，片中搭配曼西尼（Henry Mancini）創作的主題曲正是由強生的薩克斯風獨奏揭開序幕，隨後由全隊銅管樂器呼應襯托。

曼西尼特別為強生譜寫這首旋律。強生是洛杉磯錄音室樂手團體「破壞樂團」（The Wrecking Crew）成員，這個團體受唱片製作人與公司高層青睞，強生憑藉靈活流暢的演奏風格廣受讚譽。

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強生在2008年有關「破壞樂團」的紀錄片中表示，他演奏作品沒署名也未獲酬勞的情況並不少見，有時錄音室樂手的名字會被省略，以顧及台前樂團成員的自尊心。

強生說：「最糟的不是沒拿到熱銷百萬唱片的演出酬勞，而是連名字都沒被列上。然後他們再找幾個白人小夥子，安排他們巡迴演出，讓他們掛上樂團名號。」

強生出生於路易斯安那州，也曾在熱門電視脫口秀「梅夫葛里芬秀」（The Merv Griffin Show）的樂隊待了15年。