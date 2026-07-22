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Anthropic涉盜書訓練AI侵權 作家集體提訟 破紀錄15億和解

編譯周芳苑／綜合報導
驚悚小說家安德烈雅．巴爾茲，是率先對Anthropic提出訴訟的作者之一。(美聯...
驚悚小說家安德烈雅．巴爾茲，是率先對Anthropic提出訴訟的作者之一。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：Anthropic遭控以盜版書訓練Claude，達成15億元和解。
  • 重點二：法院認定正版訓練屬合理使用，但盜取書籍侵權。
  • 重點三：和解涵蓋48.2萬本書，約9成作者已申請賠付。

亞馬遜(Amazon)和Google母公司Alphabet支持的人工智慧公司Anthropic，涉嫌在未經許可之下用盜版書籍訓練人工智慧機器人Claude，一群作家2024年集體訴訟，舊金山一聯邦法官20日批准原告與被告之間達成的15億元和解協議，極具里程碑意義。

法官馬丁內斯-奧爾金 (Araceli Martinez-Olguin) 批准和解協議，這是迄今為止全美版權案件中金額最高的和解協議。

全美作家及新聞媒體等版權所有者，迄今已針對科技公司訓練大型語言模型而提出數十起訴訟案，這是最新一例，也是重大案件達成和解首例。每名作者約可分到3000元。

現已退休的前法官阿爾蘇普 (William Alsup) 去年9月暫時批准協議。這項協議涵蓋逾48.2萬本書，其中91%的作者或出版商已申請和解金。

代表作者的首席律師尼爾森(Justin Nelson)樂見和解，將這次協議稱為「歷史性和解」；他說，這是史上已知金額最大的版權賠償案。

作者們2024年控告Anthropic，指控該公司未經許可使用他們的著作訓練Claude人工智慧程式。

現已退休的阿爾蘇普法官去年6月裁定，Anthropic以正版書籍訓練Claude是合理使用，但也裁定，該公司從盜版網站獲得書籍侵犯作者權利。

Anthropic的副總法律顧問斯里達爾 (Aparna Sridhar) 發聲明強調裁決的前半部分，也就是使用書籍訓練人工智慧屬合理用途。

全案原訂去年12月開庭審理，旨在確定Anthropic涉嫌盜用應承擔多少賠償責任，潛在的權益侵犯高達數千億元。

部分作者認為賠償金額太低、付給原告律師的報酬過高，而且誤將部份版權所有者排除在外，因而反對和解。

馬丁內斯-奧爾金法官20日駁回作者的反對意見，認為他們並非根據對審判整體風險和收益的評估而抱怨和解金額過低。法官判給律師1.01億元律師費，低於要求的1.875億元。

部分作家和出版商不接受和解，已單獨對Anthropic另提訴訟。

精華 FAQ

  • 核心爭議在於Anthropic是否未經許可使用盜版書籍訓練AI模型Claude。法院先前認定，使用正版書籍訓練可構成合理使用，但從盜版網站取得書籍則侵犯作者權利。

  • 雙方達成15億元和解，創下美國版權案件最高和解金額。協議涵蓋超過48.2萬本書，且已有91%的作者或出版商申請和解金，影響範圍相當廣。

  • 部分作者認為賠償太低、律師費過高，還有人被排除在外，但法官駁回異議，並核准1.01億元律師費，低於原先要求的1.875億元。

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