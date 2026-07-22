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外州富人遷進 佛州棕櫚灘郡應稅收入增30億冠全美

記者顏伶如／綜合報導
棕櫚灘吸引外州富裕家庭遷入，應稅收入增加30多億元全國最多，川普總統的海湖莊園(...
棕櫚灘吸引外州富裕家庭遷入，應稅收入增加30多億元全國最多，川普總統的海湖莊園(圖)也位於此。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：棕櫚灘郡吸引外州富裕家庭遷入，應稅收入增加30多億元，成長全美領先。
  • 重點二：高收入人口外移帶動佛州等低稅州受益，沿海高稅州則面臨稅基流失。
  • 重點三：洛杉磯郡與紐約多個地區淨流失納稅人，曼哈頓雖增人數但收入反而下降。

福斯新聞網(Fox News)21日報導，國稅局(IRS)最新搬遷統計顯示，佛羅里達州棕櫚灘郡(Palm Beach County)吸引外州富裕家庭遷入，「應稅收入」因此增加30多億元，成長幅度領先全國其他郡縣。

棕櫚灘原本就是全國最有錢的地區之一，是川普總統海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部所在地。

佛州庫里爾郡(Collier County)居民「調整後總收入」(adjusted gross income)約22.5億元，在全國郡縣當中僅次於棕櫚灘郡。

「調整後總收入」是申報聯邦所得稅的應稅收入，也是衡量地方政府稅收多寡的指標之一。「調整後總收入」報稅人全年的總收入(工資、利息、股息等)減去特定的調整項目(如符合規定的學生貸款利息、退休金提撥、自雇稅等)後得出的金額。

IRS最新數據顯示，佛州除了吸引較高收入民眾遷入之外，不少政治金主、企業領袖、有錢富豪高調宣布搬到佛州，這股搬遷趨勢有利於稅率較低、成長迅速的「陽光帶」(Sunbelt)各州，而不是全國規模最大的沿海幾州。

高收入家庭的搬遷對經濟造成巨大影響，帶來能夠強化當地經濟的薪資、投資、生意、消費能力，富人出走的地區則變成稅基縮水。

由於高收入家庭支付不成比例的巨額聯邦所得稅，調整後總收入的變化可能會對當地稅基、消費者支出、經濟增長造成重大影響。

影劇重鎮好萊塢所在地的洛杉磯郡(Los Angeles County)是全國規模最大的經濟引擎之一，不過報稅人口淨流失的狀況卻是全國最嚴重，總共少了1萬7496名納稅人。這些納稅人搬到其他州的同時，帶走了將近19億元的「調整後總收入」。

紐約州皇后區流失1萬7109名納稅人，布朗士區流失1萬6319名納稅人，加州橘郡(Orange County)流失1萬1618名納稅人，紐約州蘇福克郡(Suffolk County)流失1萬434名納稅人，凸顯了全國某些人口最多的沿海地區人口持續外移。

另外，曼哈頓在跨州搬家的報稅人當中獲得最高淨成長人數，可是調整後總收入卻減少9.22億，意味著許多遷入家庭的收入低於搬走的家庭。

川普總統第一任執政期間，2019年將主要居所從曼哈頓搬到海湖莊園。佛州不收州所得稅，也不收遺產稅或繼承稅。紐約州州所得稅最高稅率超過10%。

精華 FAQ

  • 佛州棕櫚灘郡增幅最明顯，IRS資料顯示其因吸引外州富裕家庭遷入，應稅收入增加30多億元，成長幅度領先全國其他郡縣。

  • 高收入家庭帶來較多薪資、投資與消費能力，也能強化地方稅基；相對地，原本居住地會流失高額稅收與經濟動能，造成稅基縮水。

  • 洛杉磯郡淨流失1萬7496名納稅人，帶走近19億元AGI；皇后區、布朗士區、橘郡與蘇福克郡也都出現大規模納稅人外移。

國稅局 佛州 川普

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