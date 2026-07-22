拜登阻訪談錄音被公開 上訴法院駁回：公眾利益大於隱私權

前總統拜登試圖阻止對外公開十年前一名回憶錄代筆作家與他進行的訪談錄音及文字記錄，但遭上訴法院駁回。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 上訴法院2比1駁回拜登阻止訪談錄音公開的請求。

上訴法院2比1駁回拜登阻止訪談錄音公開的請求。 重點二： 法院認定刪節後公開材料仍具有重大公共利益。

法院認定刪節後公開材料仍具有重大公共利益。 重點三：錄音源自特檢取得資料，拜登稱公開是政治報復。

前總統拜登 試圖阻止對外公開10年前一名回憶錄代筆作家與他進行的訪談錄音及文字記錄，但哥倫比亞特區巡迴上訴法院於20日晚間駁回了拜登這項請求。

上訴法院三位法官以2比1駁回拜登請求並將裁決暫停生效至8月3日，以便拜登考慮再次上訴。裁決書指稱，將拜登希望保密的這些材料公開，具重大公共利益。但法官們也表示，可對錄音進行刪減，以助保護拜登個人隱私；裁決書稱：「我們認為，披露已刪節材料對個人隱私可能造成的任何殘餘侵犯，都不會超過這些材料公開後的公眾利益。」

拜登發言人達克洛(T.J. Ducklo)表示，拜登不同意該裁決，但他「尊重法院及獨立司法機構在健康民主制度中發揮的關鍵作用」。達克洛聲明寫道：「拜登總統十年前為撰寫一本有關他已故兒子的書而進行的談話，屬私人談話。他向司法部提供的這些談話內容時，曾明確要求保密。現在司法部卻反悔並要公開這些談話內容，只是本屆政府利用司法部進行政治報復的最新例證。」

代筆作家茲沃尼澤(Mark Zwonitzer)與拜登合作撰寫過兩本回憶錄，分別是2007年的《信守承諾》（Promises to Keep）和2017年的《答應我，爸爸》（Promise Me, Dad）。為了第二本書，茲沃尼澤2016年和2017年赴拜登家中採訪。拜登的律師表示，這些談話坦誠且屬私人性質，本意是保密不公開。

後來這些錄音被特別檢察官許景(Robert Hur)取得，他負責調查拜登擔任德拉瓦州參議員和歐巴馬的副總統期間處理機密文件情況。許景完成調查後，拒絕起訴時任總統的拜登，國會共和黨人隨即要求取得這些資料。拜登提訴要求阻止川普司法部，將錄音提供給國會和保守派智庫傳統基金會(Heritage Foundation)。

川普提名的地區法官弗里德里希(Dabney Friedrich)6月裁定，公眾對這些材料的利益大於拜登隱私權，拜登為此上訴。