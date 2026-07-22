熱帶風暴「貝莎」逼近 佛州、路州發豪雨警報

為防範熱帶風暴貝莎，紐奧良居民忙著裝沙袋。(美聯社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 熱帶風暴「貝莎」逼近美國南部，佛州與路州發布警報。

熱帶風暴「貝莎」逼近美國南部，佛州與路州發布警報。 重點二： 預計風暴登陸時減弱，但仍可能帶來豪雨、洪水與風暴潮。

預計風暴登陸時減弱，但仍可能帶來豪雨、洪水與風暴潮。 重點三：多州已設沙袋發放點，沿岸海灘封泳防範離岸流。

熱帶風暴「貝莎」(Bertha)21日在墨西哥灣 威力增強，但預計隨著向美國南部逼近，強度將減弱；從佛州 狹長地帶(Panhandle)到路易斯安納州沿海地區，可能出現豪雨和水災。位於邁阿密的國家颶風 中心(National Hurricane Center)21日表示，墨西哥灣北部沿岸地區已發布熱帶風暴警報，將持續至22日，預計23日上午仍將有豪雨和水災。

紐奧良已發布熱帶風暴觀察預警。路州國家氣象局氣象學家布坎南(Michael Buchanan)表示，「貝莎」預計在22日晚間於紐奧良東南部沿海人口稀少地區登陸；強風將是對當地構成最大威脅。

國家颶風中心副主任羅姆(Jamie Rhome）表示，預計「貝莎」會在沿著海岸線移動的過程中，強度持續減弱。21日「貝莎」風暴中心位於佛州巴拿馬城(Panama City)西南約105哩、阿拉巴馬州莫比爾(Mobile)東南約105哩處，移動緩慢，最高持續風速為時速60哩。

美聯社報導，密西西比州、路州和佛州當局都設置了沙袋發放點，向居民發放沙袋。部分發布紅色警示旗，提醒泳者注意危險的離岸流。沿海地區到處都掛著雙紅旗，顯示墨西哥灣水域禁止游泳。佛州潘薩科拉(Pensacola)附近海灘幾乎空無一人，只有少數遊客冒險出海拍攝洶湧海浪。

氣象預報顯示，從佛州西部到路州南部沿海地區的降雨量將達2至4吋，部分地區降雨量可能更高，部分城市地區可能出現突發性洪水。當局還警告，路州從密西西比河口到阿拉巴馬州與密西西比州交界處的地區，可能出現高達4呎的風暴潮；佛州和阿拉巴馬州部分地區可能出現較小風暴潮。

貝莎是今年大西洋颶風季第二個熱帶風暴。今年第一個熱帶風暴「亞瑟」(Tropical Storm Arthur)6月為東南部帶來豪雨；密西西比州沿海地區因此豪雨成災，這些地區仍在設法恢復元氣。

國家海洋大氣總署(NOAA)預計今年大西洋颶風季威力將低於平均水平，但不代表不會出現災難性風暴。