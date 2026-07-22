中國人捐的獎學金 哈佛排除美籍生？司法部調查

哈佛大學接受中國捐款人的獎學金計畫，司法部調查有無排除美國學生。(美聯社)

司法部 正在調查哈佛大學 是否允許中國捐款人設立排除美國學生的獎學金計畫。這項調查進一步擴大了川普政府針對這所常春藤名校展開的一連串聯邦調查行動。

司法部官員20日宣布啟動新的審查，表示哈佛提交的外國資金披露資料「引發疑慮」，可能涉及對美國學生的歧視。該機構並未說明目前針對哪些獎學金項目進行調查，並強調「尚未做出任何結論」。

司法部表示，這項調查的目標是哈佛「中國財務援助計畫」。該部門指出，中國捐款人曾向哈佛提供資金，用於支持一些僅限特定國家學生申請的助學計畫。司法部稱，這類限制可能構成基於原籍國的非法歧視。

「學校不能一方面接受聯邦資金，另一方面又接受外國來源的捐款，利用這些資金提供刻意排除美國公民 的財務援助，這是違法的。我們將在任何發現此類情況的地方予以制止。」負責司法部民權司的迪隆(Harmeet Dhillon)表示。

司法部的宣布提出了一項不尋常的法律論點，即將私人資金指定用於特定國家學生的做法，可能構成對美國學生的民權侵犯。

司法部指出：「哈佛似乎接受這些資金，並遵守捐款限制，向外國學生提供財務援助，推測是指中國學生，而這可能損害其他國家學生的權益，包括美國公民。」

哈佛大學表示，正在審閱司法部發出的通知。

該校在書面聲明中表示：「哈佛遵守法律對捐款申報的要求，並且依據『民權法第六章』(Title VI)所規定的法律義務，在分配財務援助時，不會基於種族、族裔或原籍國身分進行非法歧視。」

中國駐美國大使館發言人劉暢在聲明中表示，中美教育合作具有互惠互利的性質。劉暢說：「中國認為，正常的教育與學術交流不應因政治目的而受到干擾。」

哈佛向聯邦政府提交的資料顯示，數十年來，該校已接受來自中國約6.3億美元資金。整體而言，哈佛申報的外國資金總額約為45億美元。司法部在宣布調查時引用了這些數據，但並未點名任何正在接受審查的捐款人或具體計畫。

在一些案例中，哈佛的外國捐款人提供的資金被指定用於國際學生。

2014年，共同創辦房地產公司 SOHO 中國的潘石屹與張欣夫婦，向哈佛大學捐贈1500萬美元，用於為中國學生提供財務援助。這筆捐款在中國引發部分批評人士的反彈，他們認為，將資金捐給外國學校而非中國大學，是一種「背叛」。