俄亥俄州夏日悲劇 4人下水救1人全溺斃 幼童狂奔求救崩潰了

位於俄亥俄州的賽歐托河日前發生夏日悲劇，四名成人為救援一名溺水者，結果五人全部溺斃。（美聯社）

俄亥俄州 哥倫布市鮑威爾(Powell)郊區的賽歐托河(Scioto River)周末發生慘劇，數人下水救助一名溺水者，最終卻造成五人溺斃。

美聯社、美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，德拉瓦郡(Delaware County)警長巴澤爾(Jeffrey Balzer)20日在新聞發布會上表示，這群人19日聚集在賽歐托河畔釣魚 ，其中一名成年人下水游泳，不久後卻開始掙扎，另外兩人下水試圖營救，但他們也開始掙扎，隨後又有兩人下水幫忙。

當天晚上9時左右，一名駕駛發現一名「情緒明顯崩潰」的兒童在靠近賽歐托河的州際公路上狂奔，喊著他的家人在河裡。該駕駛撥打了911報警，救援人員到場後從河中救出兩名女子，她們被送往當地醫院但最終被宣告死亡。

德拉瓦郡警長辦公室發言人懷特德(Tracy Whited)表示，當局繼續搜尋另外三名據信也在水中的男子，並在20日找到了他們的遺體，但未透露具體發現罹難者的地點，稱事件仍在調查中。

巴澤爾說，據信這五人中有兩對父母。事發現場並沒有船隻，目前也不清楚酒精是否是造成這起悲劇的因素之一。警長辦公室表示目前暫不公布五名罹難者的更多資訊，包括他們的姓名，需等待通知其近親。巴澤爾補充，年齡均在10歲以下的求救兒童及另一名兒童，已被安置在家庭服務機構照顧。

根據美國地質調查局(U.S. Geological Survey)設在臨近水壩的水位計資料顯示，19日賽歐托河水位高漲、流速湍急，河水流量約為每秒350立方呎，比三天前增加了四倍多，是平均流量的兩倍多。

根據PublicLands.com的資料，全長約230哩的賽歐托河是當地居民喜愛的休閒去處，河中棲息著豐富的魚類，包括黑鱸、梭鱸、鯰魚及鯉魚等。

巴澤爾警長提醒，聚集在水邊的人必須了解水情並採取預防措施，應備妥救生衣等安全救生設備，下水前更要了解自己的游泳嫻熟度，並確保周圍有其他人，萬一發生意外情況時可以迅速通知。

這起悲劇發生的兩天前，猶他州南部才發生另一起意外。當時，一場突發性山洪暴發席捲風景壯麗的紅岩峽谷，一支正在健行的隊伍遭洪水沖襲，造成一家五口喪生。