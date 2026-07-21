我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

「台幣長什麼樣？」竟是詐騙開場白 華人在超市險中招

28歲女繼承入住限齡55歲退休社區 HOA向住戶收錢打官司

記者顏伶如／綜合報導
貝瑟妮·米歇爾繼承父親位於佛羅里達州退休社區「自由橡樹谷」的房子，但社區住戶協會...
貝瑟妮·米歇爾繼承父親位於佛羅里達州退休社區「自由橡樹谷」的房子，但社區住戶協會以不符合住戶年齡規定為由驅逐米歇爾。(示意圖，美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

28歲女子繼承佛州退休社區房屋後遭HOA驅逐，協會還向全體住戶徵收1000元特別評估費，作為與她打官司的法律基金，引發住戶不滿。

紐約郵報報導，28歲網紅兼社群媒體顧問貝瑟妮·米歇爾(Bethany Michel)為了照顧病重父親，2020年疫情期間搬到父親位於佛羅里達州傑克森維爾(Jacksonville)限定55歲以上者入住的退休社區「自由橡樹谷」(Freedom at Arbor Mill)。她的父親2023年過世後，退休社區房屋由她繼承，但社區住戶協會(HOA)以不符合住戶年齡規定為由驅逐米歇爾，住戶協會為了籌措跟她打官司的十多萬法律開銷，向全體155名住戶收取每戶1000元的「特別評估費」，引起住戶抱怨。

上周「自由橡樹谷」住戶協會開會決議，對包括米歇爾在內的全體155名住戶收取每戶1000元的「特別評估費」(special assessment)，做為接下來要跟米歇爾打官司的法律基金。住戶必須在8月31日之前繳錢，或分10個月每月繳交100元，否則將面臨遲繳費、催收費、律師費等懲罰。

米歇爾辯護律師戴維(William "Billy" Davie)說，住戶協會要收1000元，然後拿這筆1000元跟她打官司，「他們不花自己的錢打官司，而是要整個社區幫忙花錢」。他說，許多住戶都超過55歲，靠固定收入過日子，沒有能力為一場毫無意義的官司掏出1000元。

戴維也說，住戶協會對於勝訴機率不高心知肚明，「如果是有把握勝訴的官司，不必花到15萬」。

米歇爾的父親2023年過世後，法官在2025年3月裁定退休社區的房屋由她繼承。不過，住戶協會卻做出驅逐決定。

根據聯邦法律「老年人住房法」(Housing for Older Persons Act)，老年人社區只要有八成住戶符合55歲以上規定即可，另外兩成為繼承人留下緩衝空間。但法律允許住戶協會自行訂定嚴嚴格的規定，「自由橡樹谷」社區文件規定，住戶過世後的繼承人得以豁免年齡條件。

米歇爾主張，自己是155個住戶當中還沒達到年齡規定的住戶，顯然社區還沒有達到聯邦法律的八成門檻。她說，住戶協會派來房地產仲介勸她賣房。但她認為比失去雙親更糟糕的事情，就是被迫賣掉父母留給自己的房子。她說，想要留下來除了有思念父親的因素，還有房貸利率低、環境平靜等考量。

精華 FAQ

  • 她在2020年疫情期間為了照顧病重父親，搬到父親位於佛州傑克森維爾的退休社區居住。父親過世後，她依法繼承房屋，卻因此與HOA爆發爭議。

  • 住戶協會表示，這筆錢是為了籌措與米歇爾打官司的法律基金，預估訴訟費已超過十多萬美元。住戶可一次繳清，或分10個月每月繳100元。

  • 她指出社區內仍有未滿55歲的住戶，可能未達聯邦法律要求的8成門檻；此外，社區文件也寫明繼承人可豁免年齡限制，因此不應被驅逐。

退休

上一則

洛杉磯14歲少女遭肢解 法官今辦聽審 決定是否審理

下一則

峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和3子遇難

延伸閱讀

鄰居欠水費 陝西一小區連坐停水三天 煮飯、沖廁所都頭痛

鄰居欠水費 陝西一小區連坐停水三天 煮飯、沖廁所都頭痛
補助住戶轉用電能 州參議會通過

補助住戶轉用電能 州參議會通過
國泰老人公寓風波未歇 原管理機構不服接管上訴

國泰老人公寓風波未歇 原管理機構不服接管上訴

家有身障兒 鄰居控「不分晝夜」吼叫擾眠 舉證不足敗訴

家有身障兒 鄰居控「不分晝夜」吼叫擾眠 舉證不足敗訴

熱門新聞

OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45
大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12

眾院通過法案 全年採用日光節約時間不用調鐘

2026-07-14 17:36

超人氣

更多 >
曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子
謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝
謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光
謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶

謝賢89歲辭世 前妻甄珍昔淚喊「最後悔和他離婚」 永遠愛妳成追憶