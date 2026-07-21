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峽谷健行遇暴洪 猶他消防員夫婦和3子遇難

編譯周芳苑／綜合報導

AI摘要

文章摘要整理：

猶他州南部峽谷因暴雨引發山洪，一家五口在徒步旅行中不幸喪生，罹難者為消防隊長Spencer Long一家，僅女兒Lydia倖存。

執法部門官員稱，猶他州南部峽谷17日山洪暴發，一家五口在徒步旅行中不幸喪生，罹難者包括一對夫婦和他們的三個兒子，其中的父親是該州普羅沃地區(Provo)的消防局隊長。

消防官員稱，罹難的這一對夫妻另有一個女兒倖存，她當時並未同行。

韋恩郡警長辦公室(Wayne County Sheriff's Office)表示，這一家五口17日抵達猶他州比克內爾(Bicknell)附近的桑格洛露營地(Sunglow Campground)，位於風景秀麗的紅色岩石峽谷中，準備要一日徒步旅行。

警長辦公室在新聞稿中表示，這一家人是因暴雨所引發的洪水而遇難。

警長辦公室並未公布罹難者身份，但普羅沃消防局(Provo Fire Department)在社群媒體上貼文證實，消防隊長朗恩(Spencer Long)和他的家人不幸喪生。

消防局官員貼文表示哀悼，對朗恩隊長及其家人的去世感到無比悲痛。消防局將其臉書帳戶照片更換為印有一道黑色橫條的單位徽章，以象徵一名消防人員去世。

警方17 日稍晚接獲報警稱洪水沖刷出的河道發現一名年輕男子屍體，其他家庭成員的屍體在當天更晚的時候、以及隔天18日陸續被發現。

這個家庭的一位朋友在GoFundMe網站發起籌款，籌款相關資訊透露出罹難者姓名，除了朗恩，其他四人是朗恩的妻子卡特里娜(Katrina)以及他們的三個兒子里德(Reid)、泰恩(Thayne)和蓋奇(Gage)。

發起籌款的家庭朋友尼爾森(Bree Nielson)在籌款頁面上寫著，史賓塞(朗恩隊長的名字)和卡特里娜是一對充滿愛心、盡職盡責的父母，他們最大的快樂來源就是家人，他們善良、慷慨和堅定不移的愛感動無數人。

籌款旨在幫助朗恩家倖存女兒莉迪亞(Lydia)走出失去親人的悲痛。

「就在一瞬間，他們的女兒莉迪亞失去了她最摯愛的親人，如今不得不面對一個沒有他們、令人難以想像的未來。」到20日為止，已募得18.4萬元。

罹難母親卡特里娜是醫療水療中心Summit Medical Spa的共同創辦人，該中心在臉書(Facebook)貼文致哀。

精華 FAQ

  • 意外發生在猶他州南部比克內爾附近的桑格洛露營地一帶，地點位於紅色岩石峽谷中。這一家人當時正準備展開一日徒步旅行，卻遇上暴雨引發的山洪。

  • 罹難者是一對夫妻與3個兒子，父親是普羅沃地區消防局隊長Spencer Long，母親為Katrina，兒子分別是Reid、Thayne與Gage。家中另有一名女兒Lydia未同行，因此倖存。

  • 親友在GoFundMe發起募款，希望幫助倖存女兒Lydia度過失去親人的悲痛，至20日已募得18.4萬元。消防局與相關機構也發文悼念，表達對這一家人的深切哀痛。

社群媒體 猶他州

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