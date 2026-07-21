法官同意12州請求 派拉蒙併購華納裁停2周再聽證

法官頒發兩周臨時禁制令，暫停派拉蒙影業與華納兄弟探索公司高達810億元的合併案兩周。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 派拉蒙收購華納兄弟探索公司的810億元合併案遭12州反壟斷挑戰，法院已先暫停交易2周，並將於8月3日決定是否延長禁令。

派拉蒙影業(Paramount)併購華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery)高達810億元的合併案，遭遇重大阻礙，加州 等12個州以壟斷為由，向加州北區聯邦地方法院申請禁制令，法官20日頒令暫停推動交易兩個星期，暫訂8月3日舉行聆訊以決定是否延長禁令。

美聯社等報導，好萊塢 目前僅存5大傳統電影製片廠，派拉蒙與華納各自擁有多部賣座電影以及HBO Max、CBS CNN、Paramount+串流服務等。兩家公司合併不僅將成為超級娛樂巨頭，還會將眾多電視網絡、串流媒體庫中的影片及新聞機構合併在一起。

由加州檢察長辦公室領軍的12個州，2025年12月提出訴訟，入稟狀直指合併造成業界壟斷，同時要求在訴訟案結束司法程序前，不能完成合併，否則將申請臨時禁制令。

各州認為，一旦交易完成，派拉蒙將開始裁員並與華納共享敏感資訊，若日後合併被裁定違法，這些行為將難以逆轉。

但派拉蒙則希望趕在9月30日前完成合併，因為該公司承諾若在此日期前未能完成，將每天向股東支付約700萬元的額外交易費補償，時間緊迫下決定繼續完成相關合併程序。

12 個州17日申請禁制令，聯邦地院法官馬丁內斯-奧爾金(Araceli Martínez-Olguín) 20 日發出臨時禁制令後，加州檢察長邦塔(Rob Bonta) 形容是阻止這起巨型併購案的首勝，直指當少數人對重要市場擁有巨大權力時，產品及服務品質將會下降。

各州又指派拉蒙向股東的承諾，是該公司自行做出決定的風險。

派拉蒙去年12月與「天舞傳媒」(Skydance Media)正式合併後，成立全新跨國媒體娛樂集團，當時已誓言「全力捍衛」對華納的收購，強調這起交易已獲得包括中國、加拿大及澳洲等國監管機構的批准，川普政府上月也予以批准。

對於法官發出的臨時禁制令，派拉蒙抨擊各州的反壟斷論點毫無根據，也不符現代市場現實，堅稱合併有利市場競爭，對消費者及員工都有好處。