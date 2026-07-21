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南卡共和黨參議員初選 葛理漢妹達琳決爭取提名 川普支持

記者顏伶如／綜合報導
共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢的妹妹達琳表示將參加選舉，爭取接棒參選兄長席次...
共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢的妹妹達琳表示將參加選舉，爭取接棒參選兄長席次。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

南卡州參議員葛理漢去世後，妹妹達琳先接任遺缺，隨後宣布投入特別初選，並獲川普公開支持，使共和黨提名戰更添變數。

原本正在角逐任期「五連霸」的共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)11日驟逝之後，南卡州共和黨籍州長麥馬斯特(Henry McMaster)立刻13日宣布遺缺由葛理漢的妹妹達琳(Darline Graham)暫時遞補。達琳20日接受媒體訪問時宣布未來將參加選舉，爭取接棒參選兄長席次。

在20日晚間播出的福斯新聞網主播漢尼提(Sean Hannity)專訪中，達琳表示：「我已經做了決定。」她說：「我將參選。」

達琳說：「我是苦幹實幹的人。」她表示：「我知道我工作勤奮，這是我跟哥哥學的。」

獲得州長指派之後，達琳上周宣誓就職，將完成葛理漢於2027年1月結束的原本任期。至於共和黨將派誰出馬角逐南卡州聯邦參議員，人選將由8月11日舉行的特別初選決定。美聯社分析，達琳宣布參選讓這場提名人爭奪戰變得更加複雜。

川普總統17日公開表示，希望達琳能夠爭取提名，並表示給她「全面及徹底的支持」。川普說：「參選吧，達琳，參選吧。」

消息人士說，麥馬斯特挑選達琳遞補葛理漢參議員遺缺時，不曾預料到她將宣布參選參議員。

達琳宣誓就職後曾赴白宮橢圓形辦公室與川普見面，但在達琳表態參加共和黨初選之前，川普曾說可能支持的初選人選是現任聯邦眾議員議員弗萊(Russell Fry)。弗萊20日已證實將會參加特別初選。

已經宣布參加共和黨特別初選的其他挑戰者還包括聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)等，現任副州長伊維特(Pamela Evette)等人則持續觀望。

另一位共和黨南卡州聯邦眾議員梅絲(Nancy Mace)20日宣布不會參加參議員初選。她接受福斯新聞主持人漢尼提訪問時說，對於自己政治生涯的新角色應該如何，近來一直在禱告，「這是很大的壓力」。

前任聯邦選舉委員會(FEC)主席史密斯(Bradley A. Smith)說，葛理漢競選戶頭遺留的數百萬資金，達琳不能直接拿來競選。

精華 FAQ

  • 因共和黨參議員葛理漢驟逝，南卡州長麥馬斯特依法指派其妹達琳暫時遞補，先完成原本任期，直到2027年1月結束。

  • 她表態投入特別初選後，原本已有多人角逐的提名戰更加擁擠複雜，包含眾議員弗萊、諾曼及可能觀望中的副州長伊維特。

  • 川普公開表態支持達琳，強化她的聲勢；但前FEC主席指出，葛理漢競選戶頭留下的數百萬資金，達琳不能直接挪用來競選。

共和黨 南卡 葛理漢

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