密州民主黨參議員初選 親以團體砸3000萬介選挺史蒂文斯

密西根州聯邦參議員民主黨初選電視辯論，右為現任聯邦眾議員史蒂文斯，左為阿拉伯裔進步派熱門候選人薩依德。(美聯社)

美聯社報導，國會遊說力量龐大的美國以色列 公共事務委員會(American Israel Public Affairs Committee，AIPAC)耗資近3000萬元投入密西根州聯邦參議員民主黨 初選，支持參選人史蒂文斯(Haley Stevens)，力圖在8 月4日的初選中擊敗另名參選人、阿拉伯裔進步派熱門候選人薩依德(Abdul El-Sayed)。

這是AIPAC迄今在單一選舉中所投入的最大筆資金。由此顯示，隨著伊朗 與加薩戰爭導致民主黨內部因是否支持以色列的問題而分裂，AIPAC在民主黨下治生態所扮演的角色也益發耐人尋味。AIPAC致力於支持有利於強化美以關係的議員，以推動其認為能夠增強兩國安全的政策。

AIPAC介入密西根州參議員民主黨初選，別具意義。該州是全美阿拉伯裔人口最多的地區。AIPAC本次大手筆投入該州民主黨選戰，被視為其對民主黨發揮影響力的試金石。薩伊德與其進步派盟友也將這場競選視為對草根組織能否戰勝外部勢力與大筆資金投入的考驗。

據了解，已連任四屆聯邦眾議員的史蒂文斯在本次初選宣傳戰上動用的自籌經費是100萬元，然而其支持者卻投入5000萬元。其中一個名為「更強大的密西根州」(A Stronger Michigan)的團體，在未披露捐贈者姓名的情況下，投入約1200萬元。

史蒂文斯在選戰中經常談論製造業、挑戰川普總統以及她為何是最有希望贏得密西根州民主黨候選人的原因，然而她卻鮮少提及AIPAC，更遑論該組織為支持她所投下的鉅額資金。在7月的一次競選活動中，她只說「希望看到美國和以色列攜手重建加薩。」

美聯社曾詢問史蒂文斯及是否歡迎AIPAC 的支持，她回答「任何支持我的人都是因為我對密西根州人民的奉獻精神以及我為密西根州人民所做的事情而支持我。」

薩伊德則是將AIPAC及其為支持史蒂文斯而花費數千萬美元作為其競選核心議題。他和他的盟友指責史蒂文斯只是大金主的傳聲筒。

然而大部分選民都不太可能意識到，充斥密西根州電視頻道的許多競選廣告都是由AIPAC資助。這些廣告從未提及以色列，而是著重宣傳史蒂文斯在創造製造業工作機會，並播放前總統歐巴馬的廣告

前眾議員萊文（Andy Levin）表示，「AIPAC從不談論自己。他們甚至從未提及以色列和巴勒斯坦。」萊文在 2022年民主黨初選中被史蒂文斯擊敗。