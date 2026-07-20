我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

謝賢病逝享壽89歲 謝霆鋒緊急返港送父最後一程 「永遠四哥」遺願曝光

川普：我想跟梅西、C羅交換人生一個月

密州民主黨參議員初選 親以團體砸3000萬介選挺史蒂文斯

編譯王曉伯／綜合報導　
密西根州聯邦參議員民主黨初選電視辯論，右為現任聯邦眾議員史蒂文斯，左為阿拉伯裔進...
密西根州聯邦參議員民主黨初選電視辯論，右為現任聯邦眾議員史蒂文斯，左為阿拉伯裔進步派熱門候選人薩依德。(美聯社)

美聯社報導，國會遊說力量龐大的美國以色列公共事務委員會(American Israel Public Affairs Committee，AIPAC)耗資近3000萬元投入密西根州聯邦參議員民主黨初選，支持參選人史蒂文斯(Haley Stevens)，力圖在8 月4日的初選中擊敗另名參選人、阿拉伯裔進步派熱門候選人薩依德(Abdul El-Sayed)。

這是AIPAC迄今在單一選舉中所投入的最大筆資金。由此顯示，隨著伊朗與加薩戰爭導致民主黨內部因是否支持以色列的問題而分裂，AIPAC在民主黨下治生態所扮演的角色也益發耐人尋味。AIPAC致力於支持有利於強化美以關係的議員，以推動其認為能夠增強兩國安全的政策。

AIPAC介入密西根州參議員民主黨初選，別具意義。該州是全美阿拉伯裔人口最多的地區。AIPAC本次大手筆投入該州民主黨選戰，被視為其對民主黨發揮影響力的試金石。薩伊德與其進步派盟友也將這場競選視為對草根組織能否戰勝外部勢力與大筆資金投入的考驗。

據了解，已連任四屆聯邦眾議員的史蒂文斯在本次初選宣傳戰上動用的自籌經費是100萬元，然而其支持者卻投入5000萬元。其中一個名為「更強大的密西根州」(A Stronger Michigan)的團體，在未披露捐贈者姓名的情況下，投入約1200萬元。

史蒂文斯在選戰中經常談論製造業、挑戰川普總統以及她為何是最有希望贏得密西根州民主黨候選人的原因，然而她卻鮮少提及AIPAC，更遑論該組織為支持她所投下的鉅額資金。在7月的一次競選活動中，她只說「希望看到美國和以色列攜手重建加薩。」

美聯社曾詢問史蒂文斯及是否歡迎AIPAC 的支持，她回答「任何支持我的人都是因為我對密西根州人民的奉獻精神以及我為密西根州人民所做的事情而支持我。」

薩伊德則是將AIPAC及其為支持史蒂文斯而花費數千萬美元作為其競選核心議題。他和他的盟友指責史蒂文斯只是大金主的傳聲筒。

然而大部分選民都不太可能意識到，充斥密西根州電視頻道的許多競選廣告都是由AIPAC資助。這些廣告從未提及以色列，而是著重宣傳史蒂文斯在創造製造業工作機會，並播放前總統歐巴馬的廣告

前眾議員萊文（Andy Levin）表示，「AIPAC從不談論自己。他們甚至從未提及以色列和巴勒斯坦。」萊文在 2022年民主黨初選中被史蒂文斯擊敗。

精華 FAQ

  • AIPAC投入近3000萬元支持史蒂文斯，這是該組織迄今在單一選舉中花費最多的一次，顯示其對這場初選極為重視，也反映對民主黨影響力的企圖。

  • 因為密西根州是全美阿拉伯裔人口最多的地區，且民主黨因是否支持以色列而出現內部分裂。AIPAC大筆介入，被視為檢驗其能否左右民主黨選戰的重要指標。

  • 薩依德將AIPAC與其數千萬美元的支出列為競選核心議題，指控史蒂文斯只是大金主的傳聲筒，並把這場選戰塑造成草根陣營對抗外部勢力與巨額資金的對決。

民主黨 以色列 伊朗

上一則

攔查開槍致死爭議 ICE執勤將強制配戴記錄器

下一則

外國恐怖分子遣返法庭 成立30年首開庭

延伸閱讀

參議員葛理漢辭世後誰接棒 南卡州共和黨卡位戰起跑

參議員葛理漢辭世後誰接棒 南卡州共和黨卡位戰起跑
普拉特納因性醜聞退選聯邦參議員 但回嗆民主黨高層

普拉特納因性醜聞退選聯邦參議員 但回嗆民主黨高層
緬因參議員候選人普拉特納又爆涉性侵 民主黨逼退選

緬因參議員候選人普拉特納又爆涉性侵 民主黨逼退選
普拉特納退選 誰將代表民主黨挑戰參議員席次？

普拉特納退選 誰將代表民主黨挑戰參議員席次？

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55
因為經濟困難而跑到當鋪辦理典當貸款的案件正在快速增加。示意圖（美聯社）

窮人借現金 富人買二手奢侈品 當鋪反映美國K型經濟縮影

2026-07-14 11:45
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59

超人氣

更多 >
男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司
演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」

演藝圈早知道他離婚張葳葳 吳宗憲鬆口「漸行漸遠主因」
世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠

世界盃決賽／西班牙延長賽進球 退阿根廷奪隊史第2冠
世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎

世界盃／西班牙奪冠 還包辦金球、最佳新人、金手套獎
好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品

好市多9項食品 被譽「品質贏過知名品牌」最佳平替品