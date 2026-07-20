攔查開槍致死爭議 ICE執勤將強制配戴記錄器
鑑於移民暨海關執法局(ICE)探員執勤時多次發生開槍致人死亡案件 ，有邊境沙皇之稱的白宮邊境事務主管霍曼(Tom Homan)19日表示，該機構將要求所有執法人員在車輛攔查時必須至少佩戴一台執法記錄器(body cameras)。他並表示記錄器的採購作業係因先前的政府停擺而受到延誤。
霍曼在「福斯與朋友週末」（Fox & Friends Weekend）節目中表示，「執法記錄器往往能證明執法人員清白，而不是定罪。我希望官員佩戴執法記錄器，因為我想讓美國人民看到官員們在採取行動時所看到的景象。」
此番談話不久之前，移民執法人員本月初先後六天內分別在德州和緬因州的交通攔查中，射殺兩名男子。在這兩起案件中，ICE人員都沒有配戴執法記錄器。
霍曼另外在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）節目採訪時則表示，由於今年稍早政府部分停擺，導致採購執法記錄器的經費一度遭到擱置。
他指出，「現在執法記錄器已經採購完畢。他們正在培訓人員，以便在全國推廣使用這些執法記錄器。」
近日ICE的執法行動再次受到民眾抨擊。 7月13日，一名ICE官員在緬因州沿海小鎮比德福德（Biddeford槍殺了一名哥倫比亞駕駛。六天前，另一名ICE官員在休士頓槍殺了一名墨西哥公民。這兩起接連發生的槍擊事件在緬因州、休士頓和波士頓引發抗議活動，並激起民眾對於移民執法缺乏錄影紀錄的質疑。
霍曼上周表示，ICE將暫停全國大部分地區的交通攔查作業，然而不到24小時內，川普總統就命令聯邦移民執法人員恢復攔查行動。
據路透報導，CE於2024年在巴爾的摩、水牛城、底特律、費城和華府五個城市的移民執法人員身上實驗性配備執法記錄器。但川普政府上台後試圖拖延該項目實施。
因為近期ICE探員在德州與緬因州攔查中接連開槍致死，引發民眾質疑與抗議。霍曼表示，配戴記錄器可保護官員，也能讓外界看見執法過程。 他指出，執法記錄器往往能證明執法人員清白，而不是定罪；同時也希望美國人民看到官員執法時所看到的畫面，增加透明度與信任。 霍曼說，執法記錄器已完成採購，相關人員也正在接受訓練，準備全國推廣。先前延誤主要因今年稍早的政府部分停擺，導致經費一度被擱置。
精華 FAQ
因為近期ICE探員在德州與緬因州攔查中接連開槍致死，引發民眾質疑與抗議。霍曼表示，配戴記錄器可保護官員，也能讓外界看見執法過程。
他指出，執法記錄器往往能證明執法人員清白，而不是定罪；同時也希望美國人民看到官員執法時所看到的畫面，增加透明度與信任。
霍曼說，執法記錄器已完成採購，相關人員也正在接受訓練，準備全國推廣。先前延誤主要因今年稍早的政府部分停擺，導致經費一度被擱置。
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