攔查開槍致死爭議 ICE執勤將強制配戴記錄器

身穿戰術背心的聯邦移民執法探員，並未配戴執法紀錄器。(路透)

鑑於移民暨海關執法局(ICE )探員執勤時多次發生開槍致人死亡案件 ，有邊境沙皇之稱的白宮 邊境事務主管霍曼 (Tom Homan)19日表示，該機構將要求所有執法人員在車輛攔查時必須至少佩戴一台執法記錄器(body cameras)。他並表示記錄器的採購作業係因先前的政府停擺而受到延誤。

霍曼在「福斯與朋友週末」（Fox & Friends Weekend）節目中表示，「執法記錄器往往能證明執法人員清白，而不是定罪。我希望官員佩戴執法記錄器，因為我想讓美國人民看到官員們在採取行動時所看到的景象。」

此番談話不久之前，移民執法人員本月初先後六天內分別在德州和緬因州的交通攔查中，射殺兩名男子。在這兩起案件中，ICE人員都沒有配戴執法記錄器。

霍曼另外在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）節目採訪時則表示，由於今年稍早政府部分停擺，導致採購執法記錄器的經費一度遭到擱置。

他指出，「現在執法記錄器已經採購完畢。他們正在培訓人員，以便在全國推廣使用這些執法記錄器。」

近日ICE的執法行動再次受到民眾抨擊。 7月13日，一名ICE官員在緬因州沿海小鎮比德福德（Biddeford槍殺了一名哥倫比亞駕駛。六天前，另一名ICE官員在休士頓槍殺了一名墨西哥公民。這兩起接連發生的槍擊事件在緬因州、休士頓和波士頓引發抗議活動，並激起民眾對於移民執法缺乏錄影紀錄的質疑。

霍曼上周表示，ICE將暫停全國大部分地區的交通攔查作業，然而不到24小時內，川普總統就命令聯邦移民執法人員恢復攔查行動。

據路透報導，CE於2024年在巴爾的摩、水牛城、底特律、費城和華府五個城市的移民執法人員身上實驗性配備執法記錄器。但川普政府上台後試圖拖延該項目實施。