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網紅泰特兄弟涉性犯罪佛州落網 英要引渡

編譯彭馨儀／綜合報導
涉嫌性侵和性販運等多項罪名的英美雙重國籍知名兄弟檔網紅，安德魯·泰特(右)及其弟...
涉嫌性侵和性販運等多項罪名的英美雙重國籍知名兄弟檔網紅，安德魯·泰特(右)及其弟崔斯坦·泰特(左)，近日於佛州邁阿密被聯邦法警逮捕。(美聯社)

涉嫌強姦與性販運等多項罪名的英美雙重國籍知名網紅泰特兄弟，近日於佛州邁阿密被聯邦法警(U.S. Marshals)逮捕。英國政府已正式向美國提出引渡請求，兩兄弟近期將於邁阿密聯邦法院出庭。

有線電視新聞網(CNN)報導，聯邦法警依據英國皇家檢察署(CPS)針對七名受害者的性犯罪調查報告，於邁阿密將安德魯·泰特(Andrew Tate)與崔斯坦·泰特(Tristan Tate)逮捕歸案。司法部證實，本次逮捕完全符合美英雙邊引渡條約與執法協議。

據英方調查，泰特兄弟涉嫌於2010年至2017年間在英格蘭東部性侵多名女性。安德魯面臨包括強姦、人口販運、持有兒童不雅照及人身攻擊等42項罪名；其弟崔斯坦則面臨17項罪名。

泰特兄弟於2025年2月搭乘私人飛機抵達佛州，州長德桑提斯(Ron DeSantis)公開表示不歡迎這樣的人物，指示州檢察長烏特邁爾(James Uthmeier)對泰特兄弟進行刑事調查；佛州安德魯·泰特則抨擊德桑提斯是「攻擊美國公民的共產主義者」，嗆聲「你最好現在就把我抓起來來吧，逮捕我呀。」

泰特兄弟的代表律師約瑟夫(Joseph McBride)指出，英國與羅馬尼亞先前已有長期協議，在羅馬尼亞司法程序進行期間，英方不得尋求引渡，並指責英國為了政治便利而踐踏他國司法主權。

美聯社報導，英方追加新罪名源於四名新受害者舉報，內容包含極端色情製品等嚴重控罪。安德魯在社群平台X上擁有逾千萬粉絲，曾因散布厭女言論遭YouTube、TikTok及Instagram等社群媒體封禁。

自2007年美英加強版引渡條約生效以來，國務院幾乎批准英方所有引渡要求；唯一例外是川普第一任期內，當時美方以外交豁免權為由，拒絕引渡一名在英國涉及致命車禍的外交官妻子。泰特兄弟最終是否會被引渡，決定權掌握在國務卿魯比歐(Marco Rubio)手中。

目前泰特兄弟被收押於聯邦拘留所，律師預計兩人暫時無法交保。

精華 FAQ

  • 兩人是在佛州邁阿密遭聯邦法警逮捕，執法依據來自英國皇家檢察署的性犯罪調查報告。美國司法部表示，逮捕程序符合美英雙邊引渡條約與執法協議。

  • 英方調查認為，兩兄弟在2010年至2017年間涉多名女性性侵案。安德魯面臨42項罪名，包括強姦、人口販運、持有兒童不雅照與人身攻擊等，崔斯坦則有17項罪名。

  • 泰特兄弟最終能否被引渡到英國，決定權在美國國務卿魯比歐手中。兩人目前被收押於聯邦拘留所，律師也預期他們短期內難以交保。

佛州 司法部 美國公民

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