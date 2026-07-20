未防範兒童屢被誘拐 熱門遊戲平台Roblox又挨告

遊戲平台Roblox遭多州檢察長家長指控提告，把利潤擺在兒童安全之上。(路透)

俄勒岡州 家長加入全美多州的數十多個家庭，集體控告熱門遊戲平台Roblox把，利潤擺在兒童安全之上，已有自路易斯安納州、肯塔基州 檢察長提告。截至6月為止已面臨佛羅里達州 、內布拉斯加州、愛荷華州、印地安納州、阿肯色州、奧克拉荷馬州等以及數十個家庭提告，聯邦法院將100多件官司併案處理。

最新一件來自俄勒岡州，原告家長指出，當初如果知道Roblox允許世界上任何人隨意給孩子發訊息，絕對不會讓8歲女兒到平台玩遊戲。

對Roblox提告的俄勒岡州母親在訴狀指出，Roblox遊戲幾乎完全鎖定兒童為客群，可是平台卻把用戶增長看得比保護兒童安全更重要。

她的女兒從2016年開始玩Roblox之後，收到一名自稱年齡相仿的陌生人送出好友請求、發送簡訊，後來才發現對方實際年齡比女兒年長非常多。

訴狀指出，這名男子讓女童相信兩人正在交往，多次要求共浴，試圖透過遊戲聊天室慫恿她離家出走。然而，俄州地方官員經過調查，卻無法找到這名男子，因為他不在美國境內。

Roblox發表聲明說，使用人工智慧(AI)自動偵測功能，在聊天內容裡尋找涉及非法或犯罪的言詞。聲明指出，過去一年推出40多種旨在保護年輕用戶的功能，例如規定用戶要年滿13歲才能發送私訊。

阿肯色州檢察長葛里芬(Tim Griffin)6月底發表聲明說，Roblox與社群媒體平台Discord等公司並不是無意之間發生兒童安全問題，而是設計了一個安全漏洞。

葛里芬指出，Roblox建立一個沒有年齡驗證、不必確實獲得家長同意的平台，利用演算法把兒童直接引導給掠奪者正在守株待兔的空間。

他說，Roblox與Discord之間存在「兩階段掠奪管道」，不肖分子假扮兒童在Roblox接觸未成年人士，贏得信賴之後把溝通管道移到Discord，然後向未成年孩童索取露骨照片或展開性勒索。