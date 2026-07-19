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41歲范斯又當爸 四寶平安出生 是個男孩

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41歲范斯又當爸 四寶出生是個男孩

編譯陳韻涵／即時報導
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范斯夫婦迎來第四個寶寶。（路透）
范斯夫婦迎來第四個寶寶。（路透）

副總統范斯(JD Vance)19日透過社群平台X開心宣布，他夫人烏莎·范斯(Usha Vance)的第四個孩子亞力克·尼爾·范斯(Alec Neel Vance)當天上午出生。

范斯寫道：「我們開心地宣布，我們的兒子亞力克·尼爾·范斯19日上午出生，母子均安，孩子們也非常高興見到他們的弟弟。」

紐約郵報報導，烏莎於馬里蘭州華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)產下男嬰，是范斯夫婦的第三個兒子、家中第四個孩子，另外三個孩子分別9歲、6歲及4歲。

41歲的范斯與40歲的烏莎2014年結婚，兩人今年1月宣布有喜。

烏莎此次生產別具歷史意義，烏莎是1870年代以來，首位在丈夫擔任副總統任內生育的第二夫人；現任副總統夫婦上一次迎接新生兒，要追溯到156年前、內戰英雄格蘭特(Ulysses S. Grant)時期，當年的副總統科爾法克斯(Schuyler Colfax Jr.)與妻子艾倫(Ellen)喜獲麟兒。

國家廣播公司(NBC)報導，范斯今年3月在密西根州一場活動上透露，曾努力說服妻子再生一胎。他說：「我記得我們決定競選副總統時，我說：『親愛的，我真的很想生第四個孩子。』她說，『你可以當副總統，或是生第四胎』。然而，各位，我極具說服力，因為我兩項都做到了。」

同月稍晚，烏莎NBC訪問時坦言，她被范斯說服，但也表示「從未完全排除這種可能」。

烏莎表示，女兒出生後，原以為家庭已圓滿，「但隨著時間流逝，我意識到自己愈來愈期待再生一個孩子的可能性。如果我們只有三個孩子我會很開心，若有四個我也會很快樂，所以，我們現在就有四個孩子。」

范斯夫婦提及，兩人與川普的盟友、已故保守派名嘴柯克(Charlie Kirk)的遺孀艾瑞卡·柯克(Erica Kirk)對話後，讓兩人更堅定生第四胎的念頭。

精華 FAQ

  • 他們的第四個孩子、第三個兒子於19日上午出生，名字為亞力克·尼爾·范斯。范斯在社群平台X上親自宣布喜訊，表示母子均安，其他孩子也很期待見到弟弟。

  • 烏莎·范斯是在馬里蘭州的華特里德國家軍事醫學中心生產，產下男嬰後母子均安。消息指出，家中9歲、6歲與4歲的3個孩子也都非常高興迎接新成員。

  • 因為烏莎是1870年代以來，首位在丈夫擔任副總統期間生育的第二夫人。上一次類似情況，要追溯到156年前的科爾法克斯夫婦，顯示這次事件相當罕見。

馬里蘭州 密西根州 范斯

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