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北卡82歲獨居老婦浴室摔倒受困9天 靠腳做1事奇蹟存活

TVBS新聞網／編輯 楊日欣 報導
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北卡一名老婦人在浴室跌倒，受困九天後獲救。(圖／AI生成)
北卡一名老婦人在浴室跌倒，受困九天後獲救。(圖／AI生成)

北卡羅來納州日前發生一起奇蹟生還事件。一名82歲獨居老婦上個月在浴室跌倒摔進浴缸，因跌傷背部劇痛無法爬出，受困長達9天，期間靠著用腳轉動浴缸水龍頭、喝濺到臉上的水維持生命。最後因哥哥察覺異狀報警，警方及時將她救出送醫，目前已轉往復健中心接受治療。

跌入浴缸無法起身 靠腳開水龍頭喝水撐9天

紐約郵報報導，82歲的里維特（Joan Rivet）6月1日晚間在北卡羅來納州克萊德（Clyde）的家中準備睡覺時，在浴室絆倒，向後摔進浴缸，還扯落浴簾及浴簾桿，浴簾桿更直接砸在她身上。里維特在復健中心受訪時回憶：「我當時第一個反應是，『哦，我的天哪，我做了什麼？』」

她表示，摔倒後背部劇痛，根本無法爬出浴缸，雖然呼救了好幾個小時，卻始終沒有人聽見，只有愛貓Phoebe一直在浴室外喵喵叫。由於傷勢嚴重，她時而清醒、時而昏迷，眼看著白天黑夜不斷交替。

據報導，里維特自2023年丈夫過世後一直獨居，沒有孩子，也沒有工作，因此她一度擔心不會有人發現自己。不過，她決心要度過這次的困境，她說，她忍著劇痛用腳轉動浴缸水龍頭，靠著喝濺到臉上的自來水，才活了下來。

哥哥察覺異狀報警 警方及時救出

幾天後，住在喬治亞州、距離約5小時車程的哥哥萊斯科（Bill Lesko），因連續兩天打電話都聯絡不上她，開始感到不安。他聯繫鄰居後得知，里維特的車仍停在車道上，但始終沒有人進出屋內。隨著擔憂加劇，萊斯科向警方請求進行安全檢查。6月10日，警員進屋後發現里維特半昏迷躺在浴缸內，立即將她送醫。

里維特表示，她不記得自己是如何獲救的，但當她到達醫院時，醫師告訴她，她當時嚴重脫水、營養不良，且因長時間維持同一姿勢，身上已出現褥瘡。所幸，經過靜脈輸液及營養治療後，里維特的體力逐漸恢復，目前已轉往韋恩斯維爾（Waynesville）附近的復健中心。

此外，在她受困的9天裡，愛貓Phoebe同樣沒有食物和水，所幸也奇蹟存活。經歷這場驚魂後，據報導，里維特未來計畫搬到喬治亞州，與哥哥同住，避免類似事件再次發生。

美8旬獨居嬤浴室摔跤「卡浴缸9天」　用腳做1事奇蹟存活

TVBS新聞網

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