名媛派瑞絲希爾頓控寄謮時期遭虐待 猶他州私校被撤照

派瑞絲希爾頓今年6月在猶他州普羅沃峽谷寄宿學校門口高舉標語，要求關閉該校。(美聯社)

猶他州 普羅沃峽谷寄宿學校(Provo Canyon School)斯普林維爾(Springville)校區被撤銷執照，名媛派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)曾指控青少年時期在此遭虐待。

派瑞絲希爾頓是國際連鎖酒店繼承人，也是影視名人，在1990年代末期曾就讀該校近一年。她聲稱校方人員毆打她、偷窺她洗澡、給她不明藥物，並單獨監禁，不讓她穿衣服。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，猶他州政府稱普羅沃峽谷學校未能為學生提供必要的安全服務。校方有15天時間向該州衛生與公共服務廳(Department of Health & Human Services，HHS)申請聽證，所有服務必須在8月6日前終止。

政府發現的違規事項最早可追溯至2025年，包括師生比未達標準、對學生實施不必要的約束與攻擊性肢體接觸、疏於照護及未及時核實員工背景調查。今年5月，官員曾因校方未及時為重傷學生送醫而實施臨時限制。普羅沃峽谷學校14日聲明，表示不同意州政府決定，正評估包括上訴在內的法律選項。

此外，該校的普羅沃(Provo)校區執照也於17日被吊銷。州政府列舉多項違規，包括對兒童使用殘酷且不必要的手段及未能保護學生免受潛在暴力。

派瑞絲希爾頓14日在社群媒體發文表示，她一直祈禱的消息終於到來，多年來倖存者勇敢發聲，孩子們終於能被帶離那裡。HHS官員托曼布萊克(Shannon Thoman-Black)表示，學校關閉後，所有人5年內不得重新申請許可證。她強調，「部門將繼續每周檢查，有責任確保這些孩子被安全轉移，而非直接關門了事。」

現年45歲的派瑞絲希爾頓曾於國會(Congress)與各州議會作證，講述自身經歷，並幫助猶他州等16個州通過保護青少年的法律。今年6月，派瑞絲希爾頓更重返學校，聲援2個控告校方虐童的家庭。

長期以來，猶他州私立的營利性青少年寄宿中心，專門收容有行為問題的青少年。普羅沃峽谷學校目前已易主，官網描述為一所為12至18歲青少年提供精神疾病治療的寄宿機構。