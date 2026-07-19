我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

名媛派瑞絲希爾頓控寄謮時期遭虐待 猶他州私校被撤照

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
派瑞絲希爾頓今年6月在猶他州普羅沃峽谷寄宿學校門口高舉標語，要求關閉該校。(美聯...
派瑞絲希爾頓今年6月在猶他州普羅沃峽谷寄宿學校門口高舉標語，要求關閉該校。(美聯社)

猶他州普羅沃峽谷寄宿學校(Provo Canyon School)斯普林維爾(Springville)校區被撤銷執照，名媛派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)曾指控青少年時期在此遭虐待。

派瑞絲希爾頓是國際連鎖酒店繼承人，也是影視名人，在1990年代末期曾就讀該校近一年。她聲稱校方人員毆打她、偷窺她洗澡、給她不明藥物，並單獨監禁，不讓她穿衣服。

哥倫比亞廣播公司(CBS News)報導，猶他州政府稱普羅沃峽谷學校未能為學生提供必要的安全服務。校方有15天時間向該州衛生與公共服務廳(Department of Health & Human Services，HHS)申請聽證，所有服務必須在8月6日前終止。

政府發現的違規事項最早可追溯至2025年，包括師生比未達標準、對學生實施不必要的約束與攻擊性肢體接觸、疏於照護及未及時核實員工背景調查。今年5月，官員曾因校方未及時為重傷學生送醫而實施臨時限制。普羅沃峽谷學校14日聲明，表示不同意州政府決定，正評估包括上訴在內的法律選項。

此外，該校的普羅沃(Provo)校區執照也於17日被吊銷。州政府列舉多項違規，包括對兒童使用殘酷且不必要的手段及未能保護學生免受潛在暴力。

派瑞絲希爾頓14日在社群媒體發文表示，她一直祈禱的消息終於到來，多年來倖存者勇敢發聲，孩子們終於能被帶離那裡。HHS官員托曼布萊克(Shannon Thoman-Black)表示，學校關閉後，所有人5年內不得重新申請許可證。她強調，「部門將繼續每周檢查，有責任確保這些孩子被安全轉移，而非直接關門了事。」

現年45歲的派瑞絲希爾頓曾於國會(Congress)與各州議會作證，講述自身經歷，並幫助猶他州等16個州通過保護青少年的法律。今年6月，派瑞絲希爾頓更重返學校，聲援2個控告校方虐童的家庭。

長期以來，猶他州私立的營利性青少年寄宿中心，專門收容有行為問題的青少年。普羅沃峽谷學校目前已易主，官網描述為一所為12至18歲青少年提供精神疾病治療的寄宿機構。

精華 FAQ

  • 州政府認定學校未能提供必要安全服務，且存在師生比不足、過度約束、攻擊性肢體接觸、疏於照護與背景查核不實等多項違規，因此先後撤照兩個校區。

  • 她指控自己青少年時期在校內遭毆打、被偷看洗澡、被施用不明藥物，還曾被單獨監禁、禁止穿衣服，並多年來在國會與州議會為受害者發聲。

  • 官員表示會持續每周檢查，確保學生安全轉移，且關閉後5年內不得再申請；校方則表示不同意決定，正評估上訴等法律選項，並稱將配合處理。

猶他州

上一則

「我在哈佛曾和麥特戴蒙演過對手戲」這位大法官 被法律耽誤的女演員

延伸閱讀

舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦

舉報公校放水竄改成績遭報復 高中教師告到聯邦
財務困境 灣區3高校被認證機構列入警告名單

財務困境 灣區3高校被認證機構列入警告名單
校園濫訴頻傳 狼師汙名平反卻難回教職 轉行賣麵維生

校園濫訴頻傳 狼師汙名平反卻難回教職 轉行賣麵維生
半世紀制度取消 外籍生、訪問學者、記者停留大限縮

半世紀制度取消 外籍生、訪問學者、記者停留大限縮

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌