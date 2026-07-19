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父母抱錯娃38年 2男控告北州醫院

編譯俞仲慈／綜合報導
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坦然接受現實的莫里森。(美聯社
坦然接受現實的莫里森。(美聯社

北達科塔州一家醫院30多年前將同一天出生的兩名男嬰身分搞錯，交給不同的父母抱回家，如今兩名當事人經過DNA檢驗結果，以被剝奪原本生活為由，向醫院提告索賠。

據美聯社報導，38歲的拜林(Kyle Bylin)一年多前在聖誕禮物交換活動隨機抽到家用DNA檢驗，透過家譜平台找到親姑母，結果親姑母的侄子、也就是另一名當事人莫里森(Jeremy Morrison)接受DNA檢驗後，發現天翻地覆的結果。

拜林至今仍保留醫院出生的手環，上面標記名字為拜林：「那一刻讓我徹底震驚，我們做夢都想不到，竟然真的發生抱錯烏龍。」撫養拜林長大的母親伊芙琳·牛頓(Evelyn Newton)難掩遺憾表示：「我感覺自己被剝奪原本與親生兒子共度的人生，35年歲月無法重來，無論蹣跚學步、開車、結婚，這些遺憾該如何彌補回來？」

至於莫里森坦承，看到拜林兄弟照片和自己長得很像，終於接受事實，除了感謝扶養自己長大的雙親，還堅稱自己童年生活美好：「我被愛著，我參加運動，我的學業成績也很好，DNA檢測不會抹去我38年記憶。」

根據上周提交給法院的訴狀，拜林和莫里森是1988年1月26日當天，在北達科他州格拉夫頓市(Grafton)聯合醫療中心(Unity Medical Center)出生的兩名嬰兒，時隔多年，醫院出生記錄早已不存在，儘管院方並未否認搞錯嬰兒烏龍，並努力查明真相，但尚未發現任何證據表明員工疏失。

不過真相依然引發一連串情感衝突，拜林和莫里森見過各自親生父母後，坦言既欣慰又尷尬，不過兩位當事人至今除了透過電話交流，尚未見面，拜林指出：「我們努力團結在一起，知道無論如何都可能在社交方面造成混亂，每個人都在認識以前不認識的人。」

定居在科羅拉多市(Colorado City)的莫里森目前在一家綠能公司擔任焊接檢驗員，他認為如果出生時沒有被抱錯，現在應該還和親生父親、兄弟一起在老家農場工作：「我不可能回到過去，重建已經喪失的東西，就像我自身正處於不斷前進的過程。」

38歲的拜林2025年與生母。(美聯社)
38歲的拜林2025年與生母。(美聯社)

住在科羅拉多市的莫里森手捧兩張男嬰照片，左邊是他，右邊則是拜林。他們38年前同一...
住在科羅拉多市的莫里森手捧兩張男嬰照片，左邊是他，右邊則是拜林。他們38年前同一天在同一家醫院出生，但身分卻被搞錯。(美聯社)

精華 FAQ

  • 拜林在一次聖誕交換活動抽到家用DNA檢驗，並透過家譜平台找到親姑母，進而發現自己與另一名男子莫里森的身分可能被調換，後續DNA比對也證實兩人確實抱錯。

  • 他們認為自己被剝奪了原本應有的家庭與成長經歷，包括與親生父母相處、成長、工作與婚姻等人生軌跡，因此以精神損害與人生損失為由向醫院求償。

  • 拜林母親感嘆35年人生無法重來，莫里森則表示感謝養父母並認為DNA不會抹去38年記憶；兩人見過親生家人後雖感欣慰，也承認關係與社交情況變得複雜。

北達科他州

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