聯邦雇員公務設備安裝TikTok 開通了

司法部16日表示，禁止政府員工的電子裝置使用TikTok的聯邦法律已不再適用，聯邦僱員現在可以在政府裝備上下載者款短片應用程式 。(路透)

司法部 16日表示，禁止政府員工的電子裝置使用TikTok 的聯邦法律已不再適用；意味聯邦僱員現在可以在政府裝備上下載者款短片應用程式 。

TikTok美國業務轉移到一家主要由美國投資者組成的新合資企業6個月後，司法部法律顧問辦公室發布了這份書面意見，該辦公室主要是負責向行政部門提供法律諮詢。在此之前，TikTok由總部位於北京的字節跳動公司擁有，該公司目前仍持有少數股權。多年來，字節跳動的所有權引發美國朝野對國家安全的擔憂，擔心字節跳動的這款社交媒體用戶數據最終可能落入中國政府手中。

2022年底，國會通過一項兩黨共同支持的法案，要求行政部門機構將TikTok從聯邦設備中移除。該法案還涵蓋「字節跳動有限公司及旗下實體開發或提供的任何後續應用程式或服務」。

不過司法部在16日指出，該法律已不再適用於目前在美國提供的TikTok版本。在一份致總統副法律顧問的12頁意見書中，法律顧問辦公室表示，「國會禁止的只是與TikTok存在相同所有權問題的版本。」

不過意見書同時也指出，是否允許使用TikTok仍由各聯邦機構自行決定，各機構仍可「基於員工管理原因，例如提高員工效率，自行決定禁止在政府設備上下載TikTok。」

該意見書指出：「我們了解到，你已指示行政部門的員工可以在其公務設備上下載TikTok，但需由各機構酌情決定，並遵守所有適用的工作場所政策。」

2024年，國會進一步通過立法，除非字節跳動在2025年1月前撤除TikTok在美國的業務，否則將徹底禁止TikTok在美國運作。2026年1月美國與字節跳動敲定協議，將TikTok美國業務另外成立一家合資企業，名為TikTok美國資料安全公司(TikTok USDS)，由一批美國投資人組成的團體擁有多數股權。字節跳動僅動保留了19.9%的股份，略低於法律規定的20%上限。