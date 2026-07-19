我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

德州洪災肆虐釀2死 數百人等待救援

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暴雨襲擊德州，持續強降雨加劇洪水災情，已造成至少2人死亡，數百人等待救援。在克羅...
暴雨襲擊德州，持續強降雨加劇洪水災情，已造成至少2人死亡，數百人等待救援。在克羅克特郡奧佐納市，街區和道路都浸在水中。(美聯社)

德州洪水肆虐，數百人獲救後清理工作仍在進行。

美聯社報導，暴雨襲擊德州，救援人員17日再次緊急出動營救被困民眾。持續強降雨加劇洪水災情，已造成至少2人死亡，數百人等待救援。一周暴雨在部分地區降雨量超過24吋。雖然預計降雨減弱，但新一輪降雨淹沒墨西哥邊境附近的農村。

在聖安東尼奧(San Antonio)以西的奧佐納(Ozona)附近，洪水漫過10號州際公路(Interstate 10)，超過50人從泡水公寓及露營車(RV)營地被救出。

在烏瓦德郡(Uvalde County)，努埃塞斯河(Nueces River)橋梁坍塌。烏瓦德位於聖安東尼奧西南，洪水兩次湧入瓦斯奎茲(Miguel Vasquez)家中。他16日試圖回家時險些溺水身亡。

3天內，受災最嚴重3個郡降雨量接近1兆加侖。國家海洋暨大氣總署(NOAA)前首席科學家莫伊(Ryan Maue），僅烏瓦德郡降雨量就超過加州過去一個月。丘陵地區(Hill Country)因地質極易發生山洪。德州州長艾伯特(Greg Abbott)表示，救援人員已救出570多人。

格蘭德河(Rio Grande)洪水關閉伊戈帕斯(Eagle Pass)美墨邊境的橋梁。國會眾議員庫維拉(Henry Cuellar)表示，約600個阻止移民非法越境進入的巨型浮標被沖走，最後搶救回480個。

在克羅克特郡奧佐納市(Ozona, Crockett County)，當局動用7艘救難船撤離居民。丘陵地帶克爾維爾市(Kerrville)的精品店Nu Accents完全被毀。

德州運輸廳(Texas Department of Transportation)表示，洪水導致57號美國國道(U.S. Highway 57)封閉。德州約600萬居民處於洪水預警之下。

烏瓦德是受災最嚴重城市之一。17日洪水開始消退，90號公路(Route 90)重新開放。一人在烏瓦德附近駕車被沖走身亡。另一名罹難者是克爾維爾市的斯圖爾特(John Mark Steward)，他的移動房屋被沖入瓜達盧佩河(Guadalupe River)的山羊溪(Goat Creek)。去年同一條河流山洪暴發曾導致神祕營地(Camp Mystic)24人喪生。

精華 FAQ

  • 根據報導，持續強降雨引發的洪水已造成至少2人死亡，另有數百人仍在等待救援。雖然部分地區雨勢預計減弱，但新一輪降雨又讓邊境附近農村再度淹水。

  • 烏瓦德郡、丘陵地區與聖安東尼奧西以西的奧佐納附近災情最重，出現橋梁坍塌、公路封閉、住宅與露營車營地淹水等情況，部分商店也被洪水完全毀損。

  • 德州州長表示，救援人員已救出570多人；奧佐納動用7艘救難船撤離居民，烏瓦德的90號公路也已重新開放，同時多條道路與邊境橋梁因洪水持續受影響。

加州 墨西哥 德州

上一則

「我在哈佛曾和麥特戴蒙演過對手戲」這位大法官 被法律耽誤的女演員

延伸閱讀

德州豪雨暴洪 70多人獲救 已2死

德州豪雨暴洪 70多人獲救 已2死
密蘇里州露營區建築遭洪水沖垮 緊急救難人員救起20人

密蘇里州露營區建築遭洪水沖垮 緊急救難人員救起20人
密蘇里州強降雨 露營區建物倒塌 救出202人

密蘇里州強降雨 露營區建物倒塌 救出202人
梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

梅莎暴雨重創廣西 中國官方通報：洪災增至39死9失聯

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌