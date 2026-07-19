我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃／法國防線大失火 單場狂丟6球創隊史第2慘 姆巴佩：感覺背叛了德尚

一進室內就頭暈、肩頸痠、眼睛乾？ 醫揭「冷氣病」4大警訊

TikTok Shop充斥AI影片 AI生成將不發佣金

記者顏伶如／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這張組合圖片由TikTok製作提供，示意圖，非文中所指商品。TikTok Sho...
這張組合圖片由TikTok製作提供，示意圖，非文中所指商品。TikTok Shop已有愈來愈多AI生成影片，導致創作者、品牌與平台之間出現關係緊張。(美聯社)

華爾街日報15日報導，人工智慧(AI)生成影片在TikTok Shop到處可見，越來越多創作者使用虛擬分身或自己的AI複製人提升廣告業績，例如介紹產品使用、上妝過程、試穿衣服轉圈圈等，某些廠商因此紛紛提出警告，導致創作者、品牌與平台之間出現關係緊張。跨國小家電品牌SharkNinja已經宣布，旗下聯盟行銷計畫一律禁止AI生成內容，合作夥伴若使用AI技術將取消佣金。

根據TikTok平台政策，創作者得以從AI生成內容賺取佣金，前提是必須揭露使用AI技術，並且避免出現誤導言論。TikTok為Shop平台賣家提供AI工具，這個價值數十億的銷售市場平台，創作者與平台都可以從每筆交易抽成。

不過，批評人士說，AI生成內容破壞了消費者對於銷售管道的信任，以傳統方式介紹產品的創作者則受到競爭打擊。

在TikTok發布產品介紹影片以賺取佣金的聯盟行銷創作者(affiliate creator)羅絲瑪莉.索馬(Rosemarie Soma)，今春曾在影片裡抱怨對AI生成影片的不滿。她說，手上有真人對產品的真實評論，展示真正的產品，但AI生成影片也能獲得廣告預算並且創造銷量，讓聯盟創作者感到非常沮喪。

SharkNinja已對AI生成內容發出警告，日前在發送給社群成員的備忘錄寫道，TikTok Shop最近推出名為AI Video Maker的新功能，允許創作者使用AI自動生成讓消費者直接購物的影片，「我們基於防微杜漸考量希望盡快說明，我們的『禁止AI生成內容政策』(No AI-Generated Content policy)並不允許使用這款工具」。

備忘錄寫道：「請注意，合作夥伴若使用AI生成內容來推廣我們的產品，佣金將遭取消。」

SharkNinja商務長沙阿(Neil Shah)指出，公司團隊過去一年半以來更加注重TikTok Shop，開始看到越來越多可能帶有誤導的AI內容出現，因此發布備忘錄做為先發制人的措施。

沙阿舉例說：「我們不想看到一台AI生成的Shark吸塵機在清理AI生成的地板。」他表示：「我們希望真實的消費者是看到真人使用真實的產品。」

市場調查機構eMarketer估計，今年美國TikTok Shop產品銷售總額預計將成長48%，達到234.1億元，超過目標百貨(Target)、好市多(Costco)等商家的電子商務銷售額。

精華 FAQ

  • 因為越來越多創作者用AI影片推廣商品，雖然有助提高銷售，卻可能讓消費者誤以為是真人實拍，進而削弱對銷售內容與購物管道的信任。

  • SharkNinja已明確禁止任何AI生成內容用於推廣旗下產品，並表示若合作夥伴使用這類工具，將直接取消佣金，作為防範誤導的先發措施。

  • TikTok允許創作者透過AI內容賺取佣金，但前提是必須揭露使用AI技術，且內容不能包含誤導性陳述；同時平台也為賣家提供AI工具。

華爾街

上一則

「我在哈佛曾和麥特戴蒙演過對手戲」這位大法官 被法律耽誤的女演員

延伸閱讀

袁海天打造AI系統 服務傳統商家

袁海天打造AI系統 服務傳統商家
俄AI深偽戰爭片鎖定3種對象 社群大量擴散想動搖烏士氣

俄AI深偽戰爭片鎖定3種對象 社群大量擴散想動搖烏士氣
查克柏格AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI

查克柏格AI大改造後首款圖像模型Muse Spark Image上線 追趕OpenAI
長子6歲離世 AI生成亡子讀書、工作、生子影片 日母淚崩

長子6歲離世 AI生成亡子讀書、工作、生子影片 日母淚崩

熱門新聞

大批等待進入最高法院旁聽的民眾，4月1日在場外排隊，見證可能影響美國百年移民政策的「出生公民權」辯論。(中央社)

「不是白人，在美國就像二等公民」灣區媽媽選擇返台定居

2026-07-12 20:12
OK超商(Circle K)的標誌。(路透)

客人沒付錢彩券中1280萬 店員依規接手竟挨告

2026-07-13 13:02
網友分析美國餐廳客人數銳減原因。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ vedanti ）

美國餐廳「客人變少」因忽略行銷？華人直指2痛點才是問題癥結

2026-07-11 19:55
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
優娜娜2025年9月抵達美國遭拒絕入境後，轉往加拿大順利生下寶寶。(中央社)

撞上出生公民權風暴 台灣媽媽「美寶夢」破滅

2026-07-12 01:59
有家庭把經營不佳的貧瘠農地賣給數據中心開發商而套利2200萬元。（美聯社）

興建數據中心遭抗議之際 有農民賣掉貧瘠農地賺了2200萬

2026-07-13 10:55

超人氣

更多 >
華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？
好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜

好市多海鮮組合包「完勝Trader Joe's」華人公開撈汁小海鮮食譜
世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王

世界盃／姆巴佩下半場梅開二度 超越梅西成史上進球王
一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父

一句話惹殺機 北京21歲女子命喪家中 兇手竟是生父
25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌

25年圓一個夢…星爺「心中火永不熄滅」 前女足球員孫子七成幕後王牌