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疑為環孢子蟲病感染源頭 泰勒農場在27州回收西生菜

編譯盧炯燊／綜合報導
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由於供應的西生菜出問題，泰勒農場在全美27州回收西生菜。圖為泰勒農場的西生菜農場...
由於供應的西生菜出問題，泰勒農場在全美27州回收西生菜。圖為泰勒農場的西生菜農場。(路透)

環孢子蟲症(Cyclospora)疫情爆發至今，已有數千人受感染，疑似感染源頭被認為是產自墨西哥中部的結球萵苣(iceberg lettuce，即俗稱西生菜)，涉事的農產公司宣布召回。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，加州農產公司「泰勒農場」(Taylor Farms) 17日宣布，召回與最近全美爆發環孢子蟲病疫情有關的部分產品。該公司的5磅袋裝結球萵苣銷售範圍遍及27個州，主要供應醫院、棒球場小吃攤及速食店使用。

該公司聲明，「食物暨藥品管理局(FDA)的溯源調查顯示，一家指定的獨立農場可能是潛在源頭，儘管它占美國結球萵苣供應量不足1% ，但決定召回所有產自墨西哥中部的結球萵苣。」

「泰勒農場」又說，其品牌的的沙拉及沙拉包，均不含有結球萵苣，故與此次疫情無關。

FDA也發聲明指出，它的溯源調查確定源頭是墨西哥泰勒農場(Taylor Farms de Mexico)，建議消費者避免在印第安納、肯塔基、密西根、俄亥俄及西維州食用連鎖速食店Taco Bell(塔可鐘)所使用的生菜絲。

知情人士向 CBS News表示 ，「泰勒農場」向上述各州的「塔可鐘」供應受汙染的結球萵苣，之後再散播開去，最終在各州疫情大爆發。

根據疾病防治中心(CDC)公布的資料，在5月13日至7月13日期間，共有1644名曾在「塔可鐘」用餐的民眾感染了環孢子蟲病。

「塔可鐘」17日表示，基於與公衛當局的溝通及出於高度謹慎，該公司迅速主動下架結球萵苣，並從全國食物供應鏈中移除。

環孢子蟲主要藏於未經烹煮的蔬菜或用以製作的沙拉內，使用未烹煮蔬菜作為食材的塔可鐘，在疫情爆發期間早受衝擊，根據消費者權益組織Consumer Edge的數據，截至7月11日，塔可鐘的銷售額年增4.2%，創下自4月以來的最低增速。

零售巨頭沃爾瑪也在18日宣布，已從24個州的門店下架4款Marketside品牌的袋裝結球萵苣沙拉，購買了的顧客應將其丟棄或退貨。

由於供應的西生菜出問題，泰勒農場在全美27州回收西生菜。圖為泰勒農場的西生菜農場...
由於供應的西生菜出問題，泰勒農場在全美27州回收西生菜。圖為泰勒農場的西生菜農場。(路透)

精華 FAQ

  • 報導指出，FDA的溯源調查認為，疑似源頭是產自墨西哥中部的結球萵苣，也就是俗稱的西生菜，且可能來自泰勒農場在墨西哥的供應鏈。

  • 泰勒農場宣布召回部分5磅袋裝結球萵苣，銷售範圍涵蓋27個州，主要供應醫院、棒球場小吃攤與速食店使用，召回是出於謹慎與溯源結果。

  • 塔可鐘已在與公衛單位溝通後，迅速下架結球萵苣並從供應鏈移除；沃爾瑪則宣布在24個州下架4款Marketside品牌袋裝結球萵苣沙拉，要求顧客丟棄或退貨。

墨西哥 疫情 加州

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