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在中國被囚266天…錫安教會牧師：突然間，我獲得自由了

記者顏伶如／綜合報導
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在川普親自向習近平提出後，中國錫安教會創始人兼牧師金明日突然獲釋。(美聯社)
在川普親自向習近平提出後，中國錫安教會創始人兼牧師金明日突然獲釋。(美聯社)

2025年10月在中國遭到逮捕、今年7月3日獲釋的中國錫安教會(Zion Church)創始人兼牧師金明日(Ezra Jin Mingri)接受紐約時報專訪回憶說：「24小時之前，我還處於惡劣的監獄環境裡，不知未來將會如何，預期可能被判坐牢15年左右。突然間，我獲得自由了。」他說，能跟家人團圓，心潮澎湃。

由於錫安教會面臨壓力漸增，金明日的家人在2018年搬到美國，但他繼續留在中國跟教會在一起。2025年10月，金明日在廣西北海家裡吃晚飯時被捕，遭控「非法利用資訊網路」罪名。

紐約時報17日報導，金明日16日在華府附近住家接受訪問，細說川普總統當面向中國領導人習近平交涉後，意外獲得釋放來到美國的過程。這是金明日獲釋之後首次接受媒體專訪。與金明日同屬教會的另外八人目前仍在獄中。

報導指出，中國警察把遭到關押已266天的金明日帶出牢房，讓他坐進一輛麵包車，然後轉搭火車。金明日身邊有20多名警察戒護，某些警察拿著攝影機一直拍攝他。

金明日詢問是否要被轉移到某個祕密監獄，一名警察笑了笑，要他往好處想。

幾個小時之後，金明日被送上一架班機。飛機起飛時，坐在他身邊的男子自我介紹說他是美國政府官員。

紐約時報分析，川普親自向習近平接洽且經過協調之後，金明日7月3日突然從監獄獲釋，這是北京的罕見讓步；這反映出在習近平威權體制下，遭到類似拘留或審判的囚犯，例如金明日與香港壹傳媒集團創辦人黎智英(Jimmy Lai)，命運如何有很大程度並不是取決於法院，而掌握於最高階層手中。

川普今年5月訪問北京期間向習近平提到金明日案件，不過在後來的幾周裡，外界仍不清楚習近平是否同意釋放金明日。

金明日搭乘班機抵達洛杉磯時，將近十年沒見的妻兒已在當地等候。

57歲的金明日說，沒有被強迫簽署任何聲明，中國官員也沒警告說日後不得接觸朋友與會眾。他說：「這可能是因為大家都知道是習主席親自下達的決策，否則根本不可能。」

金明日夫妻是中國公民，孩子則是美國公民。他說，不知道美中之間是否為了他的釋放而達成某種交易。

川普結束訪中行程搭乘空軍一號離開時曾對隨行採訪的媒體說，習近平表示會認真考慮釋放金明日。

精華 FAQ

  • 他在2025年10月於廣西北海家中吃晚飯時被捕，遭控「非法利用資訊網路」罪名，之後被關押266天，期間曾預期可能面臨約15年刑期。

  • 金明日表示，自己沒有被要求簽署任何聲明，也未被警告不得聯繫朋友或會眾，推測是因習近平親自下達決策，否則不可能在短時間內被放人。

  • 紐約時報分析，金明日獲釋顯示北京在少數案件上會作出罕見讓步，也反映在習近平威權體制下，像金明日或黎智英這類囚犯的命運，往往由最高層而非法院決定。

習近平 紐約時報 華府

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