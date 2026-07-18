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政治庇護待批遭拘留 中國人權律師吳紹平恐遣返

記者顏伶如／綜合報導
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紐約時報16日報導，中國人權律師吳紹平(Wu Shaoping)15日在賓州坎伯蘭郡(Cumberland County)霍利山泉鎮(Mount Holly Springs)為亞馬遜(Amazon)遞送包裹時遇到例行交通攔檢。吳紹平正在申請政治庇護但沒有合法居留身分，警方通知移民機關之後，遭到移民及海關執法局(ICE)拘留，送往莫沙農谷移民處理中心(Moshannon Valley Processing Center)關押，等候27日在移民法院出庭。

辯護律師維希爾(John Visher)指出，吳紹平2019年持旅遊簽證入境美國，遇到攔檢時向警方說明正在等待庇護申請結果，也向員警出示工作許可證(EAD)。

國土安全部發表聲明說，吳紹平簽證到期逾期居留已超過六年，將遵循法律正當程序(due process)處理。聲明指出，國土安全部提供價值2600元的免費機票以供自願遣返(self-deport)。

報導指出，吳紹平是在中國境內面臨險惡處境的人權律師之一，2019年與其他律師與倡議人士參加一場活動的幾天之後，與會人士開始遭到中國政府逮捕。吳紹平迅速逃到美國，2020年在美國申請政治庇護。過去幾年，他與家人住在賓州，從事亞馬遜快遞送貨員。家屬擔心他如果被遣返回國恐遭迫害，因為參加2019年會議的與會人士當中，有兩人被判坐牢多年仍在服刑。

吳妻李草柳(Caoliu Li，音譯)表示，丈夫多年來一直受到中國安全機構盤問和騷擾，但仍致力於為普通百姓爭取權利。

維希爾說，吳紹平27日將在移民法院出庭。

紐約時報分析，從吳紹平案例可以看出，如果合法居留身分有問題，即使來自美國地緣政治最大對手的中國，也不保證在美國能獲得優待；川普政府為了推動大規模遣返行動、限制庇護申請人數等措施究竟願意走得多遠，這起案例成為最新考驗。

2015年，吳紹平在上海擔任商業律師，當時中國發生數十年來最大規模、針對人權律師的打壓運動，多名律師與倡議人士面臨長期監禁，某些律師轉為地下，某些人則退出維權倡議。吳紹平在這個時空背景下加入維權倡議行列，接手政治敏感案件愈來愈多，客戶包括反腐敗活動人士張昆(Zhang Kun)、人權倡議者朱承志(Zhu Chengzhi)以及法輪功成員。

總部位於紐約的非政府組織「中國人權」(Human Rights in China)執行主任周鋒鎖(Fengsuo Zhou)說，吳紹平幫大多數律師都避之唯恐不及的被告辯護。

精華 FAQ

  • 他15日在賓州為亞馬遜遞送包裹時遇到例行交通攔檢，警方通報移民機關後，遭ICE拘留，並被送往莫沙農谷移民處理中心，等待27日出庭。

  • 他2019年以旅遊簽證入境，之後提出政治庇護申請，但目前仍無合法居留身分。國土安全部稱他簽證逾期居留已超過6年，因此啟動遣返程序。

  • 家屬擔心他若被送回中國，可能因過去的維權工作再遭迫害；報導則指出，此案反映美國對來自中國的庇護申請者也未必優待，成為移民政策考驗。

庇護 移民 簽證

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